Ödev zamanına çocuğunuzla birlikte karar verin

Yoğun geçen bir okul gününün ardından eve gelen çocuklar dinlenmek ve oyun oynamak gibi aktivitelerle zamanlarını değerlendirmek ister. Ama yapılmayı bekleyen ödevler de var. Özellikle ilköğretimin ilk yıllarında, çocuklar ev ödevlerini yapma zamanını planlamakta zorluklar yaşayabiliyor. Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, ebeveynlere çocuklarına nasıl ödev yaptırma alışkanlığı kazandıracaklarını şöyle anlattı:

HAFTALIK AİLE TOPLANTILARI DÜZENLEYİN

“İlk olarak çocuklarınızla birlikte haftalık aile toplantıları gerçekleştirin. Bunu belli bir saatte ve günde yaparak ‘Haydi toplantı yapıyoruz’ şeklinde sohbet edasında düzenleyin. Özellikle ilköğretimin ilk yıllarında çocuklar, ev ödevlerini yapma zamanını planlamada zorluklar yaşayabiliyor. Bu nedenle ilk yıllarda ödevlerin yapılacağı zamanı birlikte planlayın. Belirli bir saate kadar ödevini bitirmesi konusunda çocuğunuzla görüş birliği sağlayabilmek için bu toplantıları gerçekleştirmelisiniz. Düzenli aralıklarla öğretmenleriyle görüşerek ev ödevleri hakkındaki tutum ve beklentilerini, çocuklara ev ödevlerinde nasıl yardımcı olacağınızı öğrenmelisiniz.

ÖDEVİNİ YAPMAK YERİNE YÖNLENDİRİN

Anne-babaların çocuklarının yerine ödevlerini yapmaları, onların çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve sorumluluk duygusu geliştirmelerini engelliyor. Ebeveynler sadece çözemediklerinde yardımcı olmalı ve okula götürmeden kontrol etmeli. Anne-babaların, çocukların ev ödevlerine olan yaklaşımlarını etkileyecek olumsuz tutumlar göstermemeleri gerekiyor. Çocuklarının ödevlerine karşı aşırı ilgili veya ilgisiz, baskıcı ve arkadaşlarıyla kıyaslayıcı tutumlar, onların ödevlerden hoşlanmamasına ve ödevini yapamama kaygısı duymasına neden olabilir.

OKULDAN GELDİĞİNDE ÖDEV İÇİN ODASINA GÖNDERMEYİN

Çocuğa okuldan gelir gelmez ‘Haydi doğru odana! Önce ödevler bitecek, sonra arkadaşlarınla oynayabilirsin’ şeklinde yaklaşmayın. Onun yerine ‘Ben akşam yemeğini hazırlayana kadar sen ne yapmak istersin?’ diyerek sorumluluğu ona bırakın. Kendi planlarınıza uygun planlar gerçekleştirmesini isteyin. Ödev yaparken çocuğunuzun dinlenmesini ve enerji toplamasını sağlamak amacıyla öncesinde onlarla birlikte gevşeme veya rahatlama egzersizleri yapın. Rahatlatıcı bir müzik dinlemek, bir şeyler yiyip içmek ya da vücudunu hareket ettirmek yararlı olur. Çocuğun ödevini yaparken sıkılmasını önlemek için kısa süreli aralar vermesini sağlayın.”