ÖABT’ye 300 binden fazla aday katılacak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Pazar günü yapacağımız KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 332 bin 814 aday katılacak. Sınavda 41 bin 874 kişi görev alacak. 16 branşta yapılan sınav, bu yıl 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT geçtiğimiz yıl 17 ilde yapılıyordu, bu yıl 30 ilde yapılacak. 50 sorudan oluşan bu testler kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl 75 soruya çıkartıldı" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) pazar günü düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) 332 bin 814 adayın katılacağını ve sınavda 41 bin 874 kişinin görev alacağını söyledi.
Aygün, KPSS kapsamında 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak ÖABT ve aynı gün 14.45'te düzenlenecek ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı'na katılacak adaylarla ilgili bilgi verdi. ÖABT'de uygulanacak testlerde alanlara göre 120 ve 150 dakika süre verileceğini belirten Aygün, şöyle konuştu:
"KPSS ÖABT’ye 332 bin 814 adayı katılacak ve sınavda toplam 41 bin 874 kişi görev alacak. Bu yıl ÖABT'te bazı yenilikler oldu. Şimdiye kadar 16 branşta yapılan sınav, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve İmam-Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği branşlarının da eklenmesiyle 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT geçtiğimiz yıl 17 ilde yapılıyordu, bu yıl 30 ilde yapılacak. Daha önce 50 sorudan oluşan bu testler kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl 75 soruya çıkartıldı. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınavda görev alacaklara da kolaylıklar diliyorum."
ÖĞRETMENLİK ALANLARINDA 18 TEST UYGULANACAK
ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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