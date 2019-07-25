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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.07.2019 - 14:26, Son Güncelleme:/

ÖABT’ye 300 binden fazla aday katılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Pazar günü yapacağımız KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 332 bin 814 aday katılacak. Sınavda 41 bin 874 kişi görev alacak. 16 branşta yapılan sınav, bu yıl 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT geçtiğimiz yıl 17 ilde yapılıyordu, bu yıl 30 ilde yapılacak. 50 sorudan oluşan bu testler kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl 75 soruya çıkartıldı" dedi.

ÖABT’ye 300 binden fazla aday katılacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) pazar günü düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) 332 bin 814 adayın katılacağını ve sınavda 41 bin 874 kişinin görev alacağını söyledi.

Aygün, KPSS kapsamında 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak ÖABT ve aynı gün 14.45'te düzenlenecek ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı'na katılacak adaylarla ilgili bilgi verdi. ÖABT'de uygulanacak testlerde alanlara göre 120 ve 150 dakika süre verileceğini belirten Aygün, şöyle konuştu:
"KPSS ÖABT’ye 332 bin 814 adayı katılacak ve sınavda toplam 41 bin 874 kişi görev alacak. Bu yıl ÖABT'te bazı yenilikler oldu. Şimdiye kadar 16 branşta yapılan sınav, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve İmam-Hatip Meslek Dersleri öğretmenliği branşlarının da eklenmesiyle 18 branşta uygulanacak. Ayrıca ÖABT geçtiğimiz yıl 17 ilde yapılıyordu, bu yıl 30 ilde yapılacak. Daha önce 50 sorudan oluşan bu testler kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl 75 soruya çıkartıldı. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınavda görev alacaklara da kolaylıklar diliyorum."

ÖĞRETMENLİK ALANLARINDA 18 TEST UYGULANACAK
ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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