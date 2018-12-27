ÖABT uygulanacak alanlar açıklandı
2019-KPSS ÖABT uygulanacak alanlar açıklandı. Sınıf öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisiyle ilgili 45, alan eğitimiyle ilgili 30, diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimiyle ilgili 15 soru sorulacak.
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak alanlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2019’da; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (ingilizce), rehber öğretmen, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği alanlarında ÖABT yapılacak.
ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ÖABT’de adaylara; sınıf öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisiyle ilgili 45, alan eğitimiyle ilgili 30, diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimiyle ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süresi bu doğrultuda belirlenecek. ÖABT yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacak.”
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