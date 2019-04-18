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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.04.2019 - 10:29, Son Güncelleme:/

O öğretmenlerin ek ders ücreti artırıldı

Yatılı ve pansiyonlu okullarda görev yapan belletici öğretmenlere verilecek ek ders ücreti arttırıldı. Buna göre, belletici öğretmenlere, aylık 48 saat yerine 56 saatlik ek ücret ödenecek.

O öğretmenlerin ek ders ücreti artırıldı
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Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere verilen ek ders ücreti 48 saatten 56 saate çıkarıldı. ‘Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ 18 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için dört saat ek ders ücreti ödeniyor. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak iki saat daha ek ders ücreti ödeniyor. Bir günde üçten fazla belletici görevlendirilemiyor. Bu öğretmenlere ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemiyordu. Yapılan değişiklikle bu 56 saate çıkarıldı.

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