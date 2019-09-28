Nurullah Dal: Ruhsat dondurmaya bakanlık da sıcak baktı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Öğretim Kurumları Birliği, Özel Eğitim Öğretim Birliği’nin oluşturduğu ‘Özel Öğretim Kurumları Platformu’, son aylarda mali zorluklar nedeniyle eğitimde yaşanan aksamaların çözümü için bazı önerilerle bakanlık yetkililerinin kapısını çaldı. Platform üyeleri, zor durumda olan, öğretmenine maaş ödeyemeyen hatta önümüzdeki 2-3 ayda kapanmak zorunda kalacak okulları kurtarmak için çözüm önerileri üzerinde konuştu. Akşam saatlerinde TÖZOK temsilcileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de görüştü.

ÇALIŞTAY HAZIRLANIYOR

Görüşme sonrası konuştuğum TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, Bakan Selçuk’un ‘ruhsat dondurma’ teklifine sıcak baktığını ve “Bütün özel öğretim kurumlarının dernekleri hemfikirse ben bunun karşısında durmam” dediğini söyledi.

Dal ve diğer sektör temsilcileri önümüzdeki hafta özel okullarda yaşanan bu sıkıntıların çözümü ve kurumların sürdürülebilirlik politikasının oluşması için MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile buluşacak ve bu konuda düzenlenecek çalıştayın hazırlıklarını yapacak.

ÖZEL OKULLAR ODASI

Nurullah Dal, bu arada Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Başkanlığı yapan ve MEF’in de kurucusu olan rahmetli İbrahim Arıkan’ın çok uğraştığı ‘özel okullar odası’ talebini, kendilerinin de bakanlık yetkililerine yeniden ilettiğini ifade etti. Dal, ruhsat dondurma konusunda ilerleme sağlanamazsa tek çözümün ‘özel okullar odası’ olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu konuda en fazla uğraşanlardan biri de rahmetli İbrahim Arıkan’dır. Dernek olarak da yılarca çalıştık. Gitmediğimiz kapı kalmadı, ancak o zamanlar buna sıcak bakılmadı. Ortam da buna uygun değildi. Ama eğer özel okullara yönelik bir odamız olsaydı, şu anda yaşadığımız sorunları yaşamazdık. Özel okullar odası ile kendimizi daha iyi denetler, kontrol ederdik. Hepimiz aynı gemideyiz. Oda ile bakanlığın kriterlerine göre yeni okul açılışlarını, finansal incelemeleri yapar, bu son yaşanan durumların da bir daha yaşanması engellenir.”

YENİ OKUL ÖLDÜRÜCÜ REKABET DEMEK

BU sene zor durumda olan 150-200 okul kapısına kilit vurdu ya da devir yaptı. En çok veli ve öğretmenlerimiz mağdur oldu. Hâlâ maaşını alamayan öğretmenlerin olduğu kurumlar var. Özel okullarda şu anda en önemli sorun şu: Okul sayısı artıyor ancak öğrenci sayısı o kadar büyümüyor. 3 yıl içinde öğrenci sayısı 600 binden 1 milyon 200 bine çıktı. Ama kriz iki sene önce bu sinyali verdi. Ben de bu konuda özel okul sahiplerini ve yetkilileri uyarmıştım, ‘Sıkıntı geliyor, kota koyalım, önlem alalım, teminat olsun’ diye. Geçen hafta beş özel okul derneği olarak yayınladığımız deklarasyonumuzla alarm zilini çaldık. Şu anda bazı özel okullarda büyük kontenjan boşluğu varken halen okul açılmasına izin verilmesi öldürücü bir rekabete dönüşür.

EN BÜYÜK ZORLUK YÜKSEK KİRALAR

OKULUN mülkü kendisine ait olanlar bu dönemi rahat atlatır. Eskiden özel okullarda durum böyleydi, kira diye bir şey bilmezdik. Okul açılışları hızla artınca, kiraların tavan yapmasına neden oldu. 100 bin liralık yerler 250 bin TL’ye kiralandı. Bu rekabet yüzünden fiyatlar arttı. Mal sahibi olanlar kiralara talep olunca fırsattan yararlandı. Şimdi kiralar düşmeye başladı, hepsi rayına oturuyor. Ancak okul sahiplerinin özkaynak yetersizliği de var. Muhtemelen 3 sene sonra rayına oturacaktır. Okullar öğrenci bulamadığı için kapanıyor. Öğrenci sayısını arttırmak için teşvikin geri gelmesi lazım. Yüzlerce okul şimdi devir, satılık için bize geliyor.

VELİLERE ÖNERİLER

Velilerimize tavsiyem, lütfen kurumlara giderken temizliğine, hijyenine bakın. Kültürel, sosyal, sportif faaliyet alanlarını inceleyin. Kendi sosyo-ekonomik yapınıza göre bir okul seçin. Ödeme gücünüze göre bu seçimi yapın. Ancak mutlaka okulun idarecisi ile tanışın. Kurumun kendi yapınıza uygun olup olmadığına bakın. Yeni okulları velilerimizin irdelemesi şart. İsim hakkı veren okulların da sorumluluk alması lazım. 5-10 seneyi geçmiş hiçbir kurumumuzla bu tür sorunlar yaşanmıyor. Acımasız rekabet var. Bir özel okul yatırımı en az 5-6 sene, hatta 10 senede kâra geçer duruma gelir. 1000 kişilik okul açanın 70 kaydı varsa, ne kirayı ne öğretmen maaşını ödeyebilir. Bir öğrencinin özel okulda maliyeti, 20 kişilik sınıf olduğunu kabul ederek söylüyorum, en az 14 bin liradır. Eğer üstüne cebinizden bir şey koymazsanız sene sonunda yine para çıkar. 8-10-12 bin liraya öğrenci kaydediyorsanız sıkıntıya girdiğinizin göstergesidir.