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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.09.2019 - 12:08, Son Güncelleme:/

Nurten öğretmene bir ödül de Hindistan'dan

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki ‘En iyi 10 öğretmen’ arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl da AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından ‘Küresel Öğretmen’ ödülüne layık görüldü.

Nurten öğretmene bir ödül de Hindistan'dan
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Üniversitede bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra meslek hayatına 13 yıl önce başlayan, Samsun'un Ayvacık ilçesinin ise ilk anaokulunu kuran Nurten Akkuş, yıllar içinde eğitime öğrencilerin yanı sıra veliler ve çevrede yaşayanları da dahil ederek mesleğinde fark yarattı. Akkuş'un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi’ 45 ilde uygulanır hale geldi, köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı ‘Oyuncak Kumbarası’ projesi de Türkiye'de 43 ilde uygulanmaya başlandı ve birçok ödüle değer görüldü.

Daha pek çok projesiyle ülkesinde ve dünyada dikkati çeken Nurten öğretmen, geçtiğimiz yıl İngiliz Varkey Vakfı tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterildi. Eğitim nobeli olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen’ ödülünü vermek için 173 ülke ve 30 binden fazla öğretmen arasından seçilen 10 öğretmenden biri olan Akkuş'un ismi ise seçildiği tarihte Bill Gates tarafından açıklanmıştı. Bugüne kadar Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya'dan davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, buradaki öğretmenlere tecrübelerini aktardı.

Nurten öğretmen bu yıl da merkezi Hindistan olan ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, 2016’dan itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik ödül programı, eğitim çalışmaları düzenlemekte olan uluslararası bir eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından 73 ülke 12 bin öğretmen arasından ‘Küresel Öğretmen’ ödülüne layık görüldü. Akkuş, ödülünü almak için 15 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek.

13 yıllık öğretmenlik hayatında yaptığı farklı projelerle kırsal  bölgelerde zevkle görevini yaptığını söyleyen Akkuş, şunları anlattı:
"Çocukların ve ailelerin dünyasına etki eden bu projelerin dünyanın birçok ülkesinde uygulanması mutluluk verici. Bir kadın öğretmen olarak pek çok ulusal ödülün sahibi oldum. Geçen yıl dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren tek Türk öğretmeni oldum. Şimdi de Hindistan'da 73 ülke ve 12 bin öğretmen arasından 'Küresel Öğretmen' ödülüne layık görüldüm. Bunlar mutluluk ve gurur verici. Projeler farklı ülkelerde de uygulandı. İlk projem ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’. Baba ile çocuk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek için yola çıkarak bu projeyi hazırladım. Daha sonra sadece babaların değil onun hayatına etki eden, rol olarak benimsediği kişiler de bu projeye katıldı. Bu projeyle veliler çocuklarıyla paydaş oldu, çocuklarla babaları arasındaki iletişim kuvvetlendi. Yaptığımız projeler birçok etki oluşturdu. Bu etkiler yurtdışına da taştı. Şu an 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesi, Kanada ve Dubai de uygulanmaya başlandı. Farklı dillerde de bu projenin uygulandığını görmek gurur verici. Öğretmenlik benim çocukluk hayalimdi. İşimi severek yapıyorum. Bu yıl yeni bir görev yerinde bulunuyorum. Önce okulunun fiziki imkânlarını iyileştirmek için çalışacağım.”

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