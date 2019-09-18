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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.09.2019 - 14:27, Son Güncelleme:/

Nurten öğretmen 'küresel öğretmen' ödülünü aldı

Nurten Akkuş, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle geçen yıl dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilmişti. Nurten öğretmen bu yıl ise Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülünü aldı.

Nurten öğretmen 'küresel öğretmen' ödülünü aldı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne layık görülen Nurten Akkuş, ödülünü aldı. Akkuş'un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, 'Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi' 45 ilde uygulanmaya başlamıştı. Nurten öğretmenin köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı 'Oyuncak Kumbarası' projesi de Türkiye'de 43 ilde uygulanmış ve birçok ödül almıştı. Bu projelerle Türkiye ve dünyada dikkat çeken Akkuş, geçen yıl İngiliz Varkey Vakfı tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilmişti. Böylece Nurten öğretmen, dünyanın 'en iyi 10 öğretmeni' arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen olma şansını yakalamıştı.

Bugüne kadar Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya'dan davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, öğretmenlere tecrübelerini aktardı. Akkuş, Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, 2016'dan itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik ödül programı, eğitim çalışmaları düzenleyen uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından da 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne layık görüldü. Nurten Akkuş, 15 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da katıldığı ödül töreninin ardından Türkiye'ye dönen Akkuş, 73 ülkeden 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne layık görüldüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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