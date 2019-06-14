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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
14.06.2019 - 16:27, Son Güncelleme:/

Nüfus müdürlükleri YKS için nöbette

15-16 Haziran'da, YKS'ye girecek adaylardan kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanı olmayanlar için, bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Nüfus müdürlükleri YKS için nöbette
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak. İl veya ilçe nüfus müdürlükleri, 15 Haziran’da 07.00-17.00 saatleri ile 16 Haziran 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar, bu belgeyle sınava girebilecek. Geçici kimlik belgesi dışında verilen belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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