Nüfus müdürlükleri YKS için nöbette
15-16 Haziran'da, YKS'ye girecek adaylardan kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanı olmayanlar için, bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak. İl veya ilçe nüfus müdürlükleri, 15 Haziran’da 07.00-17.00 saatleri ile 16 Haziran 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar, bu belgeyle sınava girebilecek. Geçici kimlik belgesi dışında verilen belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.
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