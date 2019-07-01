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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
01.07.2019 - 12:49, Son Güncelleme:/

‘Notaların prensesi’ İtalya’dan birincilikle döndü

14 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda birinci oldu. Özzengin, birincilik derecesiyle ‘Ars Nova Müzik Festivali’nde, konser verecek.

‘Notaların prensesi’ İtalya’dan birincilikle döndü
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Müzik yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda birinci oldu. Genç yetenek, birincilik derecesiyle İtalya’nın en önemli müzik festivallerinden ‘Ars Nova Müzik Festivalinde’, konser verme hakkını da elde etti.

İzmir’de yaşayan 14 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda kendi kategorisinde birinci oldu. Nehir, geçen yıl da yine İtalya’da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda aynı dereceyi elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda ikincilik ve üçüncülük; Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda ikincilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda ikincilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda elde ettiği derecelerle toplamda altı uluslararası ödülün sahibi oldu.

‘Notaların prensesi’ İtalya’dan birincilikle döndü

‘UMARIM ÖDÜLLERİM CESARET VERİR’
Uluslararası derecelerine her yıl bir yenisini ekleyen Nehir, bu başarıların hem müziği gönülden sevmesine hem de aralıksız çalışmasına bağlı olduğunu söyledi. Halk oylamasıyla belirlenen 2017 Avon Kadın Ödülleri güzel sanatlar kategorisinde birinci olan, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını arttırmak amacıyla hazırlanan bir kamu spotunda da yer alan Nehir Özzengin şöyle konuştu:
"Müziğin her zaman hayatımda yer almasını isteyen bir piyanist olarak çok çalışıyorum ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına sonsuz inanıyorum. Hikayemi örnek alan pek çok kız çocuğunun bana ulaşma gayreti ise ayrıca mutluluk verici. Umarım ödüllerim tüm kız çocuklarına ilham olmaya devam eder."

Nehir Özzengin’in dört yıldır eğitmenliğini üstlenen YÜSEM Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan da "Nehir, çalışma azmi ve disipliniyle her yıl başarılarına bir yenisini ekliyor. Yaşının üzerinde bir özveri göstererek elde ettiği bu başarıları eminim daha da artarak devam edecek" dedi.

 

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