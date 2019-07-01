‘Notaların prensesi’ İtalya’dan birincilikle döndü

Müzik yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda birinci oldu. Genç yetenek, birincilik derecesiyle İtalya’nın en önemli müzik festivallerinden ‘Ars Nova Müzik Festivalinde’, konser verme hakkını da elde etti.

İzmir’de yaşayan 14 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda kendi kategorisinde birinci oldu. Nehir, geçen yıl da yine İtalya’da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda aynı dereceyi elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda ikincilik ve üçüncülük; Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda ikincilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda ikincilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda elde ettiği derecelerle toplamda altı uluslararası ödülün sahibi oldu.

‘UMARIM ÖDÜLLERİM CESARET VERİR’

Uluslararası derecelerine her yıl bir yenisini ekleyen Nehir, bu başarıların hem müziği gönülden sevmesine hem de aralıksız çalışmasına bağlı olduğunu söyledi. Halk oylamasıyla belirlenen 2017 Avon Kadın Ödülleri güzel sanatlar kategorisinde birinci olan, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını arttırmak amacıyla hazırlanan bir kamu spotunda da yer alan Nehir Özzengin şöyle konuştu:

"Müziğin her zaman hayatımda yer almasını isteyen bir piyanist olarak çok çalışıyorum ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına sonsuz inanıyorum. Hikayemi örnek alan pek çok kız çocuğunun bana ulaşma gayreti ise ayrıca mutluluk verici. Umarım ödüllerim tüm kız çocuklarına ilham olmaya devam eder."

Nehir Özzengin’in dört yıldır eğitmenliğini üstlenen YÜSEM Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan da "Nehir, çalışma azmi ve disipliniyle her yıl başarılarına bir yenisini ekliyor. Yaşının üzerinde bir özveri göstererek elde ettiği bu başarıları eminim daha da artarak devam edecek" dedi.