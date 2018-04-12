Nobel ödüllü Tim Hunt Türkiye’ye geliyor
ETÜ'de, 14-15 Nisan tarihleri arasında 'Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi' düzenlenecek. Kongreye, Nobel ödüllü bilim insanı Tim Hunt'ın da yer aldığı 15 bilim insanı katılacak.
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), Nobel ödüllü bilim insanı Tim Hunt'ın da yer aldığı 15 bilim insanının katılımıyla 'Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi' düzenlenecek. ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genaktüel Kulübü tarafından düzenlenecek kongreye, Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü alan bilim insanı Tim Hunt'ın da yer aldığı 15 bilim insanının katılacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'inde ilk defa Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi olarak düzenlenecek olan kongre 14 Nisan'da, İbrahim Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacak. Kongrede bilim insanları, moleküler biyoloji, immünogenetik, moleküler genetik, biyoteknoloji, kanser, nanoteknoloji, nörobilim, kök hücre, mikrobiyoloji, biyoinformatik, genetik mühendisliği, evrim ve ilaç teknolojisi alanlarında katılımcılara bilgi verecek.
Çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenci ve akademisyenin katılmasının beklendiği kongre, 15 Nisan'da sona erecek.
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