Nitelikli okullar açıklandı mı? İşte, o okullardan bazıları

Nitelikli okullar için öğrenci,öğretmen ve velilerin araştırması devam ediyor. Sınavla alım yapılacağı duyurulan bu okullar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liste halinde açıklanacak.

Yeni liselere giriş sisteminde veliler ve öğrenciler merakla sınavla kayıt alacak liselerin ve eğitim bölgelerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bunların ve örnek soruların bu ay içerisinde açıklanacağını söyledi. Açıklamalara göre, fen, sosyal bilimler proje okullar gibi liselerin aralarında yer aldığı 700-800 okul sınavla öğrenci alacak. Bu okulların sayısı yıllara göre değişiklik gösterebilecek. Şu anda Türkiye’de 11 bin 76 lise var. Bunların 302’si fen, 93’ü sosyal bilimler lisesi. Son açıklamalara göre aralarında fen, sosyal bilimler ve imam hatip liselerinin de olduğu proje okul sayısı ise 163. Bu açıklamalara göre bilinen proje okullar, fen ve sosyal bilimler liseleri yani sınavla öğrenci alacak bazı okulların isimleri şöyle:

İSTANBUL: Vefa, Pertevniyal, Cağaloğlu Anadolu, Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip, Şehit Mustafa Kaymakçı Fen ve Sosyal Bilimler Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi.

İZMİR: İzmir Fen, Bornova Anadolu, Cihat Kora Anadolu Lisesi.

ANKARA: Ankara Fen, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler, Şehit Ömer Takdemir Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi.

DİĞER İLLERDEN BAZI LİSELER: Trabzon Fen Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Eskişehir), Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Adana), Kozan Fen Lisesi (Adana), Adıyaman Fen Lisesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Ağrı), Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (Samsun), Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi (Antalya), Şehit Mehmet Karacatilki Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmaniye), Şehit Gökhan Esen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zonguldak).

NİTELİKLİ OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, sınavla öğrenci alacak okulların listesi, eğitim bölgeleri ve sınav kılavuzunun nisan ayının sonunda yayınlanacağını söyledi. Tekin, sınav usullerine ilişkin kılavuz ile sınavla öğrenci alacak okul listeleri ve adrese dayalı kayıt yapılacak okulların yer aldığı eğitim bölgelerinin aynı anda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.



Yeni sistemle, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tamamı sınavla öğrenci alacak. Bazı Anadolu liseleri, imam hatip liseleri ile mesleki teknik eğitim liseleri de “proje okul” olarak belirlenerek sınavla alım yapacak. Buna göre, adrese dayalı kayıtlar Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerini kapsayacak. Liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak “Eğitim ve Kayıt Bölgeleri” oluşturuldu. Her bölgede, her okul türünden 9 okul yer alacak. Öğrenciler, bu okullar arasından 5 tercih yapacak.

Sınavla öğrenci alan okullara, haziran ayı başında yapılacak sınav ile kayıt yapılacak. Sınava giren öğrenciler, girmeyen öğrenciler ile aynı zamanda okul tercihi yapacak. Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda, sınav puanına göre nakil yapılabilecek.