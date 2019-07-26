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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.07.2019 - 12:59, Son Güncelleme:/

Nitelikli çalışan yetiştirecekler

Üniversite-sanayi işbirliğinin yeni bir örneği hayata geçiriliyor. Marmara Üniversitesi, Tezmaksan Akademi ile nitelikli çalışan açığını kapatmak için anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla, makine ve takım tezgahları sektörüne yönelik farkındalık artırılacak ve mesleki beceriler geliştirilecek.

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Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Tezmaksan Akademi, işbirliği anlaşması imzaladı. Üniversitede gerçekleştirilen imza törenine, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Adnan Kakilli, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlknur Çavuşoğlu ile Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu katıldı. Anlaşma kapsamında, iki kurum ortak çalışmalar, araştırmalar ve projeler gerçekleştirecek. Sanayi-üniversite işbirliği  kapsamında öğrenciler 12’şerli gruplar halinde Tezmaksan Akademi’de beş gün boyunca eğitim alarak sanayi de kullanılan yeni teknolojiler ve CNC eğitiminin inceliklerini öğrenecek. Eğitimin ilki 2-6 Eylül tarihleri arasında olacak ve belirli periyotlarda devam edecek.

‘GENÇLERİ ÖNEMSİYOR, ONLAR İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURUYORUZ’
Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, konuşmasında şunları söyledi:
“Geçmiş dönemlerde farklı kurumlarla işbirlikleri yaptık. Bugüne kadar; 700’ün üzerinde eğitim verdik üniversite ile sanayiyi ortak bir paydada buluşturmak, sektörel ve kalifiye çalışan gelişiminde önemli. Gelecek dönemde de eğitimlere devam edeceğiz. Genç beyinlerin gelişimine katkı sağlamaktan mutluyuz. Ülkemizi gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman en büyük problemlerimizin eğitim eksikliği ve nitelikli ara eleman sıkıntısından kaynaklandığını görüyoruz. Bu noktada Tezmaksan Akademi olarak düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri ile işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar adına sanayi ve eğitim sektörü arasında köprü oluşturmak için çalışıyoruz. Nitelikli ve eğitimli bireyleri sanayiye kazandırmak, sektörde özendirici ve öncü rol üstlenerek sanayinin gelişimine katkıda bulunabilmek öncelikli hedefimiz. Çünkü biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimi önemsiyor, onlar için yol haritası oluşturmaktan gurur duyuyoruz.”

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