NishNova ile girişimcilik artık kampusta
Genç girişimcilere ve yeni fikirlere destek verecek NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, yeni girişimlere ve startup projelere destek verilmesi gerektiğini belirtti.
Genç girişimcilere ve yeni fikirlere destek verecek NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Nişantaşı Üniversitesi’nde bulunan merkezin açılışı sırasında kurdeleyi kesen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, konuşmasında yeni girişimlere ve startup projelere destek verilmesinin önemine dikkat çekti.
‘ÖĞRENCİLERİN KARİYERLERİNİ HAZIRLANDIRACAK’
NishNova Yöneticisi Gökçe Tabak ise startup projeleri desteklemekten çok mutlu olduklarını belirterek, NishNova’nın transfer, proje ve gelişim ofisi ile melek yatırım gibi ağları bünyesinde bulundurduğunu dile getirdi. Onun sayesinde öğrencilerin girişimcilik dünyasına dahil olabileceğini belirten Tabak, bu şekilde gençlerin kariyerlerini hızlandırabileceklerini söyledi.
Nişantaşı Üniversitesi 1453 Neotech Kampus’ta yer alan NishNova-Nişantaşı University Innovation Center, katma değerli iş fikirlerine sahip girişimcilere ofis çalışma alanı, ofis donanımları ve diğer destek hizmetlerini kampus içindeki fiziki bir çalışma ortamında sunuyor.
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