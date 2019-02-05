Nehir, Çekya’dan birincilikle döndü
Bilkent Üniversitesi Müzik Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Nehir Nisa Alemdar, Çekya'da katıldığı 13. Jan Vychytil Uluslararası Viyolonsel Yarışması'nda birinci oldu. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkeden 160 çocuk ve genç müzisyen katıldı.
Bilkent Üniversitesi Müzik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nehir Nisa Alemdar, Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı 13. Jan Vychytil Uluslararası Viyolonsel (çello) Yarışmasında 3’üncü kategoride birincilik elde etti. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Çekya, Rusya, İtalya, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna ve Moğolistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 160 çocuk ve genç müzisyen katıldı.
‘KENDİMİ BİR FİLMİN İÇİNDEKİ BİRİ GİBİ HİSSEDİYORDUM’
Anne ve babası müzik öğretmeni olduğu için evlerinde başta piyano olmak üzere pek çok müzik aleti bulunduğunu anlatan Nehir Nisa Alemdar, bu çalgılara üç yaşından beri ilgi duyduğunu söyledi. Nehir, ailesinin müziğe ilgisini fark etmesinin ardından Bilkent Müzik Okulu'nun sınavlarına ve okula burslu devam ettiğini anlattı.
Alemdar, viyolonseli seçme serüveniyle ilgili şöyle konuştu:
"Hocam parmaklarıma baktığı anda bu müzik aletini seçmem gerektiğini söyledi. Viyolenseli çok seviyorum. Hayatıma bütün renkleri kattı. Hayatımı rengarenk gökkuşağı gibi hissediyorum. Viyolonsel, la, re, sol ve do tellerinden oluşuyor, onlardan bütün notaları çıkarabiliyorsunuz. Viyolonselin verdiği vurgu, bütün insanların kalbine giriyor. Günde yaklaşık beş saat viyolonsel çalıyorum. İkinci mesleğimin de oyunculuk ya da dans olmasını istiyorum. Yine aynı şekilde sanat düşünüyorum.
Yeteneğim fark edilmeseydi ve müzik okulu yerine normal müfredatlı bir okulda okusaydım, bu kadar mutlu olamayabilirdim. Müzik okulu için iyi bir kulağa sahip olmak çok gerekli. Hem yetenek hem de çok çalışmak gerekiyor. Müzik bir insana en başta mutluluk, heyecan biraz da stres katar ama bu stresle daha toparlanırsın, daha dolu ve güzel bir hayat geçer."
Prag'da 17-20 Ocak'ta düzenlenen 13. Uluslararası Çello Yarışması'nda birincilik ödülü kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Alemdar, yarışma sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü ve kendisini konsere davet ettiğini belirtti.
Çellist Alemdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın genç solisti olarak, 19 Nisan'da sahne alacak. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen viyolonsel ustalık sınıfı programında, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Jens Peter Maintz tarafından seçilen çellist Alemdar, sanatçıdan viyolonsel eğitimi aldı. Alemdar ayrıca, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrandez'in ustalık sınıfı programında da viyolonsel eğitimlerine katıldı.
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