MYO’larda uygulamalı eğitim arttırılacak

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’nda, meslek yüksekokullarında (MYO) uygulamalı eğitimlerin arttırılmasının ele alınacağı bir çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, girişimleri neticesindeki yasal düzenlemelerle oluşturulan ‘Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısını yaptıklarını belirtti. Toplantıda, MYO öğrencilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerinin arttırılması konusunun görüşüldüğünü söyleyen Saraç, "Bu konunun da ele alınacağı MYO müdürlerinin katılımıyla bir çalıştay yapılmasını kararlaştırdık. Bilindiği üzere son yıllarda meslek yüksekokullarımızın yapısında çok önemli iyileştirmeler yaptık. 2017'de MYO'lardaki öğrenci kontenjanlarındaki doluluk yüzde 63 iken uyguladığımız rasyonel politikalar neticesinde bu yüzde 91'e çıktı. OSB'lerde kurulmuş olan dokuz MYO'daki 16 önlisans programına bu yıl öğrenci başına 4 bin 500 lira eğitim desteği verdik. Bu kapsamda sanayi eğitimi için toplamda 10 milyon lira ek destek sağladık. MYO'larımızda uygulamalı eğitimin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."