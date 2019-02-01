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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.02.2019 - 12:03, Son Güncelleme:/

Müzisyen kardeşler ödülleri toplamaya devam ediyor

6’ncı sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı okulda okuyan 4’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları ‘4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde etti.

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Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile 4’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları ‘4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde ederek aldıkları ödüllere bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'ın Albena kentinde 4-11 Ekim 2018'de düzenlenen müzik yarışmasında, solo keman dalında Grand Prix ödülünün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi ve çello dalında ikinci olan kardeşi Kıvanç Arda Şabi, bu yarışmada aldıkları derecelerle ‘4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’na katılım hakkı kazanmıştı.

Beden eğitimi öğretmeni annesinin, kendisindeki ritim yeteneğini keşfetmesi üzerine dört yaşında piyano öğrendiğini, beş yaşında ise keman çalmaya başladığını belirten Nil İpek Şabi, kemanı bırakmayıp müzik yaşamına bu enstrümanla devam ettiğini anlattı. Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu'nda burslu okuyan Şabi, "İleride kemanımla orkestrada baş solist olmak istiyorum" dedi.

Uluslararası bir müzik yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Nil İpek, şöyle devam etti:
"Çok çalışarak bu yarışmadan derece elde ettim, çok mutluyum. Kardeşimle aynı yarışmada başarı kazanmak benim için ayrı bir mutluluk. Büyük müzisyenlerimizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

3 ULUSLARARASI YARIŞMA, 3 ÖDÜL
Ablasıyla aynı okulda okuyan dokuz yaşındaki Kıvanç Arda Şabi de keman ve viyolonsel eğitimleri alarak müzik eğitimine devam ediyor. Küçük çellist, üç yıldır devam ettiği viyolonsel eğitimine Arthur Rahmatullah ile başladığını söyledi. Ablasıyla katıldığı ‘4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’nda çello dalında üçüncülük kazanan Kıvanç Arda, bu başarısının kendisini çok motive ettiğini belirtti. 18 Ocak'ta Prag'da düzenlenen "13. Jan Vychytil Uluslararası Çello Yarışması"nda da ikinci olan Kıvanç Arda, Mozart Müzik Yarışmasında aldığı ödülle bu sevincinin ikiye katlandığını anlattı. Üçüncü uluslararası yarışması olduğunu ve üçünden de derece alarak yurda döndüğünü söyleyen Şabi, "Büyüyünce Türkiye'nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum" dedi.

‘FAZIL SAY, CİHAT AŞKIN GİBİ SANATÇILARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ’
Anne Gamze Şabi ise İpek ve Arda'nın müzik okumayan çocuklar kadar rahat olmadığını, okuldan geldikten sonra uyku vaktine kadar çalıştıklarını söyledi. Bilkent Üniversitesi’nin ve hocalarının çocuklarını çok desteklediğini ama yine de yarışmalara katılabilmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Şabi, şöyle konuştu:
"Memur olarak bir yere kadar karşılıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocukların eğitim öğretim ve yarışma masrafları oldukça yüklü. Biz elimizden geldiği kadar çalışıp bunları karşılıyoruz. Ancak daha çok işler yapabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda bizlere yardım edebilecek sponsor arıyoruz. Güher-Süher Pekinel kardeşler, Fazıl Say, Cihat Aşkın gibi ünlü sanatçılardan destek bekliyoruz."

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