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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.07.2019 - 17:28, Son Güncelleme:/

‘Müzik Bursu’yla Berlin’de okuyacaklar

‘Müzik Bursu’nun kazananları belli oldu. Yaklaşık 50 kişinin başvurduğu burs programını iki öğrenci kazandı. Bu öğrenciler lisans eğitimlerine Berlin’deki okullarda devam edecek.

‘Müzik Bursu’yla Berlin’de okuyacaklar
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Tekfen Vakfı, kuruluşunun 20’inci yıl dönümünde, ‘Müzik Bursu’ programını başlattı. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için uluslararası düzeyde yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla, lisans eğitimini yurtdışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere sağlanacak bursa 50’ye yakın öğrenci başvurdu. Başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 öğrenci ikinci tura kalmaya hak kazandı. Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov’un başkanlığındaki jüri, altı kriter bazında yaptığı değerlendirme sonucunda burs alacak iki öğrenciyi belirledi.

EĞİTİMLERİNE BERLİN’DE DEVAM EDECEKLER
Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayıp, eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de devam etme hakkını kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) ile lise eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde tamamlayıp eğitimine Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam edecek Seyfi Can Dağlar (fagot) Tekfen Vakfı Müzik Bursu’nun sahipleri oldu.

EĞİTİM İLE SANATI BURSLA BİRLEŞTİRDİK’
Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Tekfen Filarmoni gibi bir sanat kurumunu bünyesinde yaşatan Tekfen Vakfı, aynı zamanda her yıl 550 lise ve üniversite öğrencisine verdiği bursla uzun yıllardır eğitime katkı sağlıyor. 20’nci kuruluş yıl dönümümüzde genç, başarılı müzisyenlerin eğitimine destek vererek, vakfın iki temel konusu olan eğitim ile sanatı bu ‘Müzik Bursu’nda birleştirmiş olduk. Önümüzdeki yıllarda ikişer öğreniciyi programa dahil ederek, Tekfen Vakfı Müzik Bursuyla yurtdışında lisans eğitimi görecek öğrenci sayısını sekize çıkartacağız. Bursiyerelerimiz, okul takvimleri müsaade ettikçe, stajyer müzisyen olarak Tekfen Filarmoni’de tecrübe de kazanabilecekler” dedi.

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