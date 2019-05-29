Müzede eğitim başlıyor

Müzeler de artık eğitim-öğretimin bir parçası haline gelecek. Öğretmenler, özellikle tarih ve coğrafya derslerini müzelerde işleyecek. Bu eğitimleri için ilk etapta İstanbul’un 39 ilçesinden 80 öğretmene müze eğitimi verildi.

‘Müze Eğitimi Sertifika Programı’ tanıtım toplantısı İstanbul Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Paksoy’un da katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programın müzecilik ve müze eğitimi için bir milat olduğunu söyledi. Tarih ve coğrafya eğitiminin kitaplarda değil, müzelerde yaşayarak öğretilmesi gerektiğini anlatan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“Derslere girdiğim dönemler müze eğitiminin neden yaygınlaşmadığı, müzelerin neden okul olarak kullanılmadığı konusunda keşke dediğim bir husus olarak hep dikkatimi çekmiştir. Tarih, coğrafya bilincini sadece kitaplardaki metinler olarak görmüyoruz. Tarih, coğrafya derslerinin müze gibi ortamlarda yaşayarak, yaparak değerlendirilmesinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Ben eminim birkaç sene içerisinde 100 binlerce öğretmen müze eğitimi alma çabasında olacak. Eğitimin uluslararası şekilde genişlemesi konusunu da önemsediğimizi ifade etmek isterim. Bu arada MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yaptığı tüm çalışmaların birbirini destekleyici, tamamlayıcı olduğunu vurgulamak isterim. Eğitim sistemini tüm alt sistemleriyle uyumlu şekilde hayata geçirmezsek, bazı aksamalar söz konusu olacaktır. Bunu sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin, çok özel bir çalışma olarak görün. Öyle gördüğümüzde öğretmen ve öğrencilerimizin anlam yüklemesi çok daha kolaylaşacak. Bu günü müzecilik, müze eğitimi açısından bir milat olarak değerlendiriyorum.”

80 ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 80 öğretmene müze eğitimi verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük açıkhava müzelerinden birine ev sahipliği yapıyor Türkiye. Önemli olan bu eserlere sahip çıkmak ve korumak. Bu açından biz farkındalık yaratacak tüm projeleri destekliyoruz. Farkındalığı küçük yaşlarda başlatmak gerekiyor. Öğrenci ve gençlerimize bu kültürel varlıklarımızın kıymetini anlatmak, değerini öğretmek ve bunun kıymetini bilen nesiller yaratmak çok önemli. Gençlere bir şey öğretmek istiyorsanız önce öğretmenleri eğitmeniz gerekiyor. Bu anlamda bir protokol imzalandı. İçinde pedagogların da olduğu bir çalışma grubu oluşturuldu, eğitim programı hazırlandı. 16-17 Ocak’ta 39 ilçeden 80 öğretmenle çalışma grubu oluşturuldu. İlk grup öğretmenler yetiştirildi. Başarılı sonuçlar alarak bu program netleşmiş oldu. Müzeyi biz hem geçmişimize sahip çıkmak hem geleceğimize sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için önemli görüyoruz. Müzeler sadece gezilecek yerler değil uygulama yapıldığında başarılı sonuçlar veren okul olduğunu farkındayız. Bu proje küçük yaştan itibaren nesillere müzeyi ve turizmi anlatmak için güzel bir eğitim yöntemi.”

MÜZELER ÖZEL MEKANLAR

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, müzelerin özel mekanlar olduğunu ifade eder, “Dünyanın medeniyet beşiği olarak tanımlanan bu topraklara baktığımızda müzeler, buraya nasıl, nereden geldiğimizi görünür, anlamlı kılan önemli yerler. Okullardaki öğrenme ortamları önemli ama müzeler çocukların ders kitaplarının dışında gerçek, keşfetmelerini, fark etmelerini sağlayan özel mekanlar” dedi.

15 BİN ÖĞRETMENE MÜZE EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında öğretmenlerin müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmeleriyle, farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için ‘Müze Eğitimi Sertifika Programı’ başlatıldı. Program çerçevesinde başta tarih eğitimi olmak üzere, farklı derslerin kazanımlarının, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda ‘Müze Eğitimi Öğretmen El Kitabı’, ‘Müze Etkinlik Kitabı’ hazırlandı. 17 -21 Haziran tarihleri arasında ‘Müze Eğitici Eğitimi’ programının düzenlenmesi ve iki yıl içinde 15 binden fazla öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor. Başvurular alınmaya başladığında ilk 1.5 saat içinde üç bin öğretmen müze eğitimi talebinde bulundu.