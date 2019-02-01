‘Müze Eğitimi Protokolü’ imzalandı
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından ‘Müze Eğitimi Protokolü’ imzalandı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Ankara Üniversitesi arasında ‘Müze Eğitim Protokolü’ imzalandı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in imzaladığı protokolün amacı, TBB mensupları ile Ankara Üniversitesi öğrencileri arasında başta hukuk ve sağlık alanları olmak üzere, ortak bilinç ve farkındalık yaratma, dayanışma duygularını ve iletişim becerilerini geliştirmek.
‘MÜZECİLİK, GEÇMİŞİN ORTAKLIĞINI VE GELECEĞİ İNŞA ETME ARZUSU ORTAYA ÇIKARIYOR’
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzalanan protokolle ilgili şunları söyledi:
"Müzede eğitim yoluyla geçmişlerini ve kültürlerini benimseyen vatandaşlar, ortak paydada buluşmanın mutluluğunu yaşar. Bu birliktelik duygusu, güven duygusuna dönüşür. Hepsinden önemlisi, müzede eğitim yoluyla geçmişlerini ve kültürlerini benimseyen vatandaşlar, ortak paydada buluşmanın mutluluğunu yaşar. Bu birliktelik duygusu, güven duygusuna dönüşür. Sonuç olarak milli birlik, hamasi sözlerle değil, ortak geçmişin bilinmesi ve geleceğe birlikte yürüme kararlılığıyla güçlenir."
Feyzioğlu, çağdaş müzeciliğin, geçmişin ortaklığını ve geleceği inşa etme arzusunu ortaya çıkardığını belirterek, üniversiteyle bu önemli adımı atmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
Rektörü İbiş ise, iletişimin ve paylaşımın çok önemli olduğunu belirtti. Bu durumun giderek zayıfladığı bir dönemde böyle bir işbirliğini anlamlı gördüğünden, müzenin, tarihin tanığı, kültürün, sanatın beşiği ve toplumun ortak paydası olduğunu anlatan İbiş, böyle bir protokolü imzalamaktan öte bunun aktif yansımalarını görmekten de çok mutlu olacağını söyledi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik'in de katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından ilk ortak eğitim yapıldı. ‘Hukuk Müzesinde Sağlık Var’ başlıklı etkinlikte Ankara Üniversitesi Hukuk ve Tıp fakültelerinden 10’ar öğrenci, meslek alanında karşılaştıkları güncel hukuki ve tıbbi sorunlara yaratıcı drama yoluyla cevap aradı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle