Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla ‘dokunuyor’

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 47 yaşındaki Mustafa Karatellik, öğrencilerini atletizme tanıştırarak, müsabakalara hazırlıyor. Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulu’nda, öğrencileri tarafından çok sevilen Mustafa öğretmen, 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘mesleğinde katma değer üreten öğretmenler’ listesine seçildi. Mustafa öğretmenin imkânsızlıklara rağmen şampiyonalara hazırladığı öğrenciler, okullar arası müsabakalarda elde ettikleri Türkiye şampiyonlukları ve çeşitli derecelerle adından söz ettiriyor.



‘KENDİLERİNE GÜVENMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUM’

22 yıldır öğretmenlik yaptığını belirten Mustafa Karatellik, şöyle konuştu:

"İşimi çok severek yapıyorum. Yılın öğretmeni seçilmem, büyük motivasyon oldu. Verilen emeğin karşılığı olduğunu gördüm. Daha çok çalışmak için önümü açtı. Oğuzeli ilçesinde çalışmaya başladıktan sonra atletizm alanındaki potansiyeli fark ettim. İmkânlarımız gerçekten kısıtlıydı. Çalışacak alanımız yoktu, öğrencilerin malzeme ihtiyacını karşılamamız çok zor oluyordu. Çocuklarımıza spor yaptırmak için şartları zorlayarak bu işi başarabileceğimizi düşündük. Okula ilk geldiğimde çocuklarımı Türkiye derecesi yapacak seviyeye ulaştıracak şekilde plan yapmıştım. İlk yılımızda küçükler atletizm uzun atlamada derece elde ettik. Okuldaki çocuklar, maddi manevi zorluklar yaşıyor. Bizim çocuklarımız genelde dezavantajlı durumda olanlar. Öksüz, yetim çocuğumuz çok fazla. Onların hayatına dokunmak, beklentilerini arttırmak istedim. Başarıya aç, kendilerini ifade etmekte zorlanan çocuklar. Spor yaptırarak kendilerine güvenmelerini sağlamak istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımız çocukların kavgacı olduğunu söylerdi. Spora başladıktan sonra durulduklarını bildirdiler. Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü elde eden kızlarım var. Okullar arası kros Türkiye birinciliğinde şampiyonluğu bulunan öğrencim Buse Mayda, 14 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1000 metre mesafe koşusunda birinci oldu, okullar arası puanlı atletizm yarışmasında ise 1500 metrede ikincilik elde etti. Öğrencilerimin ortaokuldan mezun olduktan sonra lise ve üniversitede spora devam etmelerini istiyorum. Bu konuda da yönlendirmeler yapıyorum. Spor lisesine, beden eğitimi öğretmenliğine giden öğrencilerim var. Gençlerin, başarılarının yanı sıra topluma faydalı bireyler olmaları için çalışıyorum.”