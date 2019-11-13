‘Mustafa Ödülü’ rektör Prof. Dr. İnan’a

İran’daki ‘Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı’ tarafından, bilimin gelişimine katkıda bulunmak, İslam dünyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri teşvik etmek amacıyla verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın adını taşıyan ‘Mustafa Ödülü’ İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’a verildi. Bu yıl ödül kategorileri, ‘Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi’, ‘Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi’, ‘Nano Bilim ve Nano Teknoloji’ ve bu sene yeni eklenen ‘Bilim İnsanları’ olarak sıralandı. 200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin yaptığı değerlendirme sonucu Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımları ile üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara ödüle layık görüldü.

‘BU ÖDÜLE LAYIK OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM’

Tahran’da düzenlenen törende ödülünü alan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, konuşmasında, şunları söyledi:

“‘Mustafa Ödülü’ bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyorum. Stanford Üniversitesi’ndeyken büyük bir ekip ve doktora öğrencilerimle seneler boyunca üzerinde çalıştığımız ve hala devam eden araştırmalarımın böyle bir ödülle taçlandırılmasından da ayrıca çok memnunum. Şu anda sizlere hem bir araştırmacı hem de son 10 senedir benim için çok önemli olan Koç Üniversitesi Rektörü olarak sesleniyorum. Koç Üniversitesi 26 senelik genç yaşına rağmen Türkiye’nin ve bulunduğu bölgenin en önde gelen araştırma üniversitesi konumuna geldi. Dünyadaki en önemli gelişme ve buluşlar, araştırmaya önem veren üniversitelerin yenilikçi fikirlere kucak açan ortamlarında gerçekleşiyor. Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Türkiye’de destek verdiği 16 mega projeden sekizi Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Koç Üniversitesi’nin geleceğini belirleyecek, hastane, araştırma merkezleri, laboratuvar gibi yatırımlar Türkiye için son derece önemli. Tıp fakültemiz, üniversite hastanesi, disiplinler arası araştırma merkezimiz KUTTAM, Semahat ve Dr. Nusret Arsel bilim ve teknoloji binamızdaki yeni laboratuvarlarımız ile tüm ana bilim dallarında olağanüstü çalışmalar yapıyoruz. Bu ödülün benim için bir başka manalı yönü de, 600 doktora öğrencimizin önemli bir kısmı İran’lı öğrencilerden oluşuyor. Üniversitemizin geleceğini önemli ölçüde belirleyecek, rotamızı çizdiğimiz yolda itici gücümüz olacak yatırımlar üniversitemizin yetiştirdiği dimağlarla bir araya geldiğinde 10 ila 20 sene içinde dünyayı sarsacak bir buluşun sahibi ya da amansız bir hastalığın çaresini bulan isimler büyük titizlikle seçilmiş öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında olabilir.”