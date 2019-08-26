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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
26.08.2019 - 14:56, Son Güncelleme:/

Muş'a 15 milyon liralık kampüs

Muş, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine yeni bir kampüsle başlıyor. Kentte hizmete giren 29 derslikli kampüs, 15 milyon liraya mal oldu.

Muş'a 15 milyon liralık kampüs
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Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin doğu illerindeki kampüs sayısını 21’e, öğrenci sayını 12 bine, çalışan sayısını ise 1000’e çıkarıyor. Türkiye’nin 60 ilinde 128 kampüsle yeni döneme başlayacak Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim yatırımlarından Muş 1071 kampüsü, geniş bir katılımla düzenlenen törenle açıldı. 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 29 derslikli Muş 1071 Bahçeşehir Koleji Kampüsü’nün 25 Ağustos’ta düzenlenen açılış törenine Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, veliler ve davetliler katıldı.

'MUŞ’A KALİTELİ EĞİTİMİ GETİRİYORUZ'
Muş 1071 kampüsünün açılış töreninde konuşan Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji ile Muş’a kaliteli eğitimi getirdiklerini söyledi. Yücel sözlerine şöyle devam etti:
“Kurucu temsilcilerimiz Serdar Arslan, Bekir Gülsarı ve takım arkadaşları bizlere dört yıl önce gelip, ‘Muş’ta Bahçeşehir Koleji'ni açmak istiyoruz, Muş’un buna çok ihtiyacı var’ dedikleri zaman, her türlü yardımı yapacağımızı ifade ettik. Bugün bunu gerçekleştirmekten dolayı çok gururluyum. Türkiye’nin her noktasında eğitim kurumları açıp, ‘Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır' anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye, dünyada 17'nci en büyük ekonomi. İlk 10’da olmamız lazım. Teknoloji üretmeli, katma değeri yüksek üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Bu da büyük ölçüde iyi ve kaliteli eğitimle sağlanabilir.”

'HEDEFİMİZ 1071’İN RUHUNU VE GÜCÜNÜ EĞİTİMLE 2071’E TAŞIMAK'
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bahçeşehir Koleji olarak hedefimiz 1071’in ruhunu ve gücünü eğitimle 2071’e taşımak. Bu önemli coğrafyada tarihimizin mirasıyla atalarımıza layık evlatlar yetiştirmek için çalışıyoruz. Tarihine, kültürüne, vatanına, değerlerine sahip çıkan; bilimin aydınlığında ilerleyen bireyleri modern eğitim anlayışımızla yetiştireceğiz. Uğur Eğitim Kurumları olarak büyük bir aile. Her Bahçeşehir Koleji öğrencisi, üniversitesinden yaz okullarına dek dünyanın dört bir yanında faaliyet veren büyük bir eğitim ailesinde olmanın avantajını yaşıyor. Bizler, eğitim yoluyla dünyayla bütünleşen dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Bu hedefle de öğrencilerimize sınırsız olanaklar sunuyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla ailemize katılan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimiz de bu anlayışla eğitim görecek. Büyük bir eğitim ailesinde yetişmenin kültürünü edinecekler. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı, ülkelerine yararlı işler yapmak için çalışmayı kişiliklerinin bir parçası olarak benimseyecekler. Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimizden beklentim ve umudum büyük. Onların hem büyük başarılara imza atarak hem bizleri hem Muş’u gururlandıracaklarını biliyorum.”

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