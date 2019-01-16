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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.01.2019 - 12:38, Son Güncelleme:/

‘Mülteciler için Büyük Veri’ yarışması sonuçlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom işbirliğiyle düzenlenen ‘Mülteciler için Büyük Veri Yarışması’nın 21 Ocak’taki kapanış çalıştayında konuyla ilgili birçok uzman bir araya geliyor. Ayrıca yarışmanın kategori birincileri, 10 bin TL ödülü almaya hak kazanacak.

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‘Mülteciler için Büyük Veri (D4R - Data for Refugees) Yarışması’ kapanış çalıştayıyla sona eriyor. Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türk Telekom işbirliğiyle düzenlenen çalıştayın kapanışı, 21 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da yapılacak. Çalıştayda projeler, gerçek hayata uygulanabilirliği, problemlere çözüm sunması, özgünlüğü, güçlü olması, akademik olarak kabul görmüş ve sosyal hayata uygun olma kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Yarışmada Türkiye’deki mültecilerin sağlık, eğitim, güvenlik, iş bulma ve sosyal entegrasyon sorunlarına büyük veri kullanarak çözüm önerileri getirmek, bu konuda çalışan devlet kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine öngörüler ve veri analizi yöntemleri sağlamak amaçlanıyor.

İNSAN HAREKETLİLİĞİ ÖLÇÜLDÜ
Yarışma kapsamında Türk Telekom, Türkiye'deki 3.5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye daha iyi yaşam koşulları sunmak için araştırmacı gruplara anonim mobil telefon kullanımıyla ilgili büyük bir veri seti sağladı. Kişisel veriden tamamen arındırılmış ve anonim hale getirilen veri, araştırmacılara Türkiye içerisinde insan hareketliliğini ölçmek için yeni bir araç oldu. Sadece baz istasyonlarından saat başına yapılan konuşma sayısı kullanılarak bütün ülkede ilçe bazında yaklaşık ne kadar insan hareketliliği olduğu ölçülebildi. Yarışmaya veriyi talep eden yüzün üzerinde araştırma grubu, proje önerileriyle başvurdu. Kamu kurumlarından temsilciler, UNICEF, UNHCR, IOM gibi mültecilerle ilgili çalışma yapan kurum temsilcileri, akademisyenler ve etik uzmanlarının bulunduğu uluslararası bir komite, proje önerilerini değerlendirdi.

KATEGORİ BİRİNCİLERİNE 10 BİN TL
Yarışmanın bilimsel komitesinin başında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah yer alıyor. Komite üyeleri arasında Alex Pentland (MIT), Bruno Lepri (FBK), Emmanuel Letouzé (Data-Pop Alliance), Patrick Vinck (Harvard Üniversitesi), Yves-Alexandre de Montjoye (Imperial College London) ve Xiaowen Dong (Oxford Üniversitesi) bulunuyor. Yarışma için 19 ülkeden dört sivil toplum kuruluşu, üç devlet kurumu, iki araştırma laboratuvarı ve 57 akademik kurumdan, toplam 157 araştırmacı çalışmalarını yolladı. Projelerin beşte biri Türk kurumlarından gelirken, diğer projeler yabancı kurumlar veya yabancı kurumların işbirliğiyle hazırlandı. Yarışmada, güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin birincilerine 10 bin TL para ödülü verilecek.

KAPANIŞ ÇALIŞTAYINDA ÇARPICI VERİLER
Kapanış çalıştayı bütün katılımcılara açık olarak düzenlenecek ve ödül töreninin yanı sıra sonuçlar da katılımcılarla paylaşılacak. Projelerin ilginç bulguları arasında mültecilerin ülke içinde hareketliliğinde kültürel faktörlerin düşünüldüğünden çok daha önemli, mevsimlik iş olanaklarına bağlı hareketlerin ise daha az etkili olduğu yer alıyor. Başvuru sırasında yapılan gözlemlerde kalıcı olarak yer değiştirmeyen mültecilerin bile oldukça sık yer değiştirdiği, bunun da sağlık ve eğitim gibi sosyal imkânlara erişimde güçlüklere yol açtığı görüldü. İlçelere göre mülteci yoğunluğunun kabaca takip edilebilmesi sağlık ve eğitim kaynaklarının nasıl daha iyi kullanılabileceğini gösterirken, yatırımların planlanması konusunda da çok değerli bilgiler sağlandı. Yapılan mali ve insani yardımların ve toplumsal olayların mülteci hareketliliğini nasıl etkilediğini ortaya koyarken ayrıca resmi kaynaklardan farklılık gösteren durumların anlaşılmasına da kılavuz oldu.

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