Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi
Üniversiteli iletişim öğrencileri, geliştirdikleri ‘Çocuk Gibi Bak’ projesiyle mülteci çocuklara karşı olumsuz söylemlere ‘Dur’ diyor. Öğrenciler, mülteci çocuklarla birlikte yeniden çocukluk yıllarına dönerek yaşamı birlikte keşfediyor.
İletişim öğrencileri ‘Çocuk Gibi Bak’ adlı sosyal sorumluk projesi gerçekleştirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil ve Aytuna Yüken mülteci çocuklara karşı nefret söyleminin önüne geçilmesini amaçlıyor.
‘ÇOCUK, HER YERDE ÇOCUK’
Savaştan kaçıp İzmir’e yerleşen ailelerin çocuklarına ulaştıklarını belirten İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Enginalp Erkısa, “Çocuk Gibi Bak adını verdiğimiz projemizde çocukların din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın çocuk olduklarını toplumumuza hatırlatmayı istiyoruz. Ülkemizde bulunan bir milyonu aşkın Suriyeli çocuğa yönelik nefret söyleminin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Savaş yüzünden yaşadıkları yerlerden ve imkânlardan ayrı kalmak zorunda olan çocuklara, toplumun ötekileştiren gözle bakmaması için projemizi hayata geçirmek istedik. Çocuk, her yerde çocuk. Bu projeden önce yanımıza gelip mendil satmaya çalışan ve Türkçe konuşamayan çocuklara farklı bir gözle bakardım. ‘Çocuk gibi bak’ projesiyle belki de farkında olmadığımız nefret söylemi hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.
‘RESİMLERİNDE BİLE SAVAŞ ETKİSİ VAR’
Sosyal medya odaklı bir bilinçlendirme kampanyası yürüttüklerini, çocuklarla çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirten Erkısa, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün de desteğiyle çocuklar için tasarım ve baskı atölyesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların resimler yaptığını, kendilerinin de onlara eşlik ettiğini aktaran Erkısa, “Çocukların resim yaparken bile savaştan etkilendiklerini gözlemleyebiliyoruz. Onlarla vakit geçirdiğimizde onların sadece çocuk olduğunu görüyoruz. İnsanların çocuk gibi bakmasını istiyoruz. Çocuklar resimlerini yaptı ve daha sonra çizimleri, tişörte transfer baskı olarak aktarıldı. Onların mutluluğuna şahit olmak hepimizi çok duygulandırdı. Projemizde daha birçok etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz. Onlarla sokak oyunları şenliğimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
ÜNLÜ FUTBOLCU DA DESTEK VERDİ
Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza da, ‘Çocuk Gibi Bak’ projesine destek verdi.
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