Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi
GeriEğitim Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.04.2018 - 17:39, Son Güncelleme:

Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi

Üniversiteli iletişim öğrencileri, geliştirdikleri ‘Çocuk Gibi Bak’ projesiyle mülteci çocuklara karşı olumsuz söylemlere ‘Dur’ diyor. Öğrenciler, mülteci çocuklarla birlikte yeniden çocukluk yıllarına dönerek yaşamı birlikte keşfediyor.

İletişim öğrencileri ‘Çocuk Gibi Bak’ adlı sosyal sorumluk projesi gerçekleştirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil ve Aytuna Yüken mülteci çocuklara karşı nefret söyleminin önüne geçilmesini amaçlıyor.

‘ÇOCUK, HER YERDE ÇOCUK’
Savaştan kaçıp İzmir’e yerleşen ailelerin çocuklarına ulaştıklarını belirten İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Enginalp Erkısa, “Çocuk Gibi Bak adını verdiğimiz projemizde çocukların din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın çocuk olduklarını toplumumuza hatırlatmayı istiyoruz. Ülkemizde bulunan bir milyonu aşkın Suriyeli çocuğa yönelik nefret söyleminin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Savaş yüzünden yaşadıkları yerlerden ve imkânlardan ayrı kalmak zorunda olan çocuklara, toplumun ötekileştiren gözle bakmaması için projemizi hayata geçirmek istedik. Çocuk, her yerde çocuk. Bu projeden önce yanımıza gelip mendil satmaya çalışan ve Türkçe konuşamayan çocuklara farklı bir gözle bakardım. ‘Çocuk gibi bak’ projesiyle belki de farkında olmadığımız nefret söylemi hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi

‘RESİMLERİNDE BİLE SAVAŞ ETKİSİ VAR’
Sosyal medya odaklı bir bilinçlendirme kampanyası yürüttüklerini, çocuklarla çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirten Erkısa, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün de desteğiyle çocuklar için tasarım ve baskı atölyesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların resimler yaptığını, kendilerinin de onlara eşlik ettiğini aktaran Erkısa, “Çocukların resim yaparken bile savaştan etkilendiklerini gözlemleyebiliyoruz. Onlarla vakit geçirdiğimizde onların sadece çocuk olduğunu görüyoruz. İnsanların çocuk gibi bakmasını istiyoruz. Çocuklar resimlerini yaptı ve daha sonra çizimleri, tişörte transfer baskı olarak aktarıldı. Onların mutluluğuna şahit olmak hepimizi çok duygulandırdı. Projemizde daha birçok etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz. Onlarla sokak oyunları şenliğimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ÜNLÜ FUTBOLCU DA DESTEK VERDİ
Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza da, ‘Çocuk Gibi Bak’ projesine destek verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mülteci çocuklar için ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi

23 Nisan’ı Masal Şenliği ile kutladılar

Okudukları üniversitenin ekmeğini üretiyorlar

Kitabı ver, festivale katıl