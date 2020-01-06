Mülteci çocuklar eğitim sistemine dahil edilecek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) işbirliğiyle yürütülecek ‘Okula Kayıt için Destek Programı’nın açılış toplantısı Ankara'da düzenlendi. Programda, Suriyeli çocuklardan oluşan SGDD Al Farah Mülteci Çocuk Korosu sahneye çıktı. 70 çocuktan oluşan koro, Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

600 BİN SURİYELİ ÇOCUK EĞİTİM SİSTEMİNE ALINDI

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türkiye'nin tarihten bugüne birçok yabancıya ev sahipliği yaptığını, son yıllarda güney sınırındaki göç dalgasından dolayı Suriye, Irak ve Afganistan'dan çok sayıda mülteciye kapılarını açtığını söyledi. Türkiye'de, mültecilere barınma hizmeti vermenin ötesinde önemli çalışmalar yapıldığını belirten Safran, şöyle konuştu:

“Bakanlık Suriyeli çocukların eğitimi için SGDD, UNICEF ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde. Bugün eğitim sistemine aldığımız 600 bine yakın çocuk var. Ama sisteme alamadığımız bir o kadar daha çocuk bulunuyor. SGDD başta olmak üzere STK'lar çocuklar için büyük çaba gösteriyor. Bu çabaların yüzde 100 sonuca ulaştığını söylemek çok güç. Çünkü dil, kültür, sosyolojik yapı farklı. Burada sorun başlıyor. Bu çocuklara sadece okuma yazmayı, matematiği öğretmekle kalmayalım, sosyalleşme, birlikte yaşama kültürünü de öğretelim. İşte bu çok zor bir iş ama Türkiye bunun için çok çaba gösteriyor. Türkiye'ye sığınan çocukları kaybetmek istemiyoruz. 12 yaşından büyük Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen mülteci çocukları eğitim sistemine alma noktasında sıkıntımız var. Aileler, çocuklarının para kazanmasını istiyor. Biz ise bu çocukların sisteme kazandırılmasını istiyoruz. Okula Kayıt için Destek Programı, okuyamayan mülteci çocukların sisteme kazandırılması noktasında büyük önem taşıyor."

‘TÜRKİYE'DE OKUL ÇAĞINDA 1 MİLYON 100 BİN SURİYELİ ÇOCUK BULUNUYOR’

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman ise, Türkiye'nin mültecilere yönelik çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini söyledi. Zicherman, "Suriyeli çocukların eğitime erişimleri UNICEF için çok önemli. Bazı çocukların eğitim alma haklarından ebeveynlerinin bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Eğitim çağındaki çocukların tespit edilmesi ve sonrasında okula gitmeleri gerekiyor. Projeyle bu çocukları tespit ederek eğitim almalarını sağlayabileceğiz" dedi.

SGDD Genel Direktörü İbrahim Vurgun Kavlak da BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Güncel Raporuna göre, dünyada 70 milyon insanın zorla yerinden edildiğini, bu sayının 26 milyonunun mültecilerden oluştuğunu anlattı. Kavlak, Türkiye'nin son altı yılda en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda olduğunu söyledi. 2019 sonu itibarıyla 3 milyon 571 bin 30 Suriyeli bulunduğunu belirten Kavlak, "Mülteci nüfusuna bakıldığında çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ülkemizde okul çağında 1 milyon 100 bin Suriyeli çocuk var. Bu çocuklar Suriye'nin geleceğini de biçimlendirecek çocuklar. Bu nedenle çocuk çocuktur. 'Çocuğun mültecisi olmaz' diyerek çocuklara yönelik her çalışmanın geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Projenin temel hedefi Suriyeli çocukların örgün ve yaygın eğitim imkânlarına ulaşmaları. 5-17 yaş arası okula hiç gitmemiş, okula gidemeyen ve okulunu terk etme sürecindeki çocuklara erişmeyi istiyoruz. Proje dokuz ay boyunca Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da sürdürülecek” diye konuştu.

8 İLDEKİ SURİYELİ ÇOCUKLAR HEDEF KİTLE

Projeyle, 5-17 yaş arası okula hiç gitmemiş, eğitime devam edemeyen ve okulu terk etme riski taşıyan yaklaşık 65 bin Suriyeli çocuğun okula kazandırılması hedefleniyor. Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da yürütülecek saha çalışmalarında okula gitmeyen çocukların tespit ve takipleri yapılarak, yaşlarına uygun bir şekilde Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından yürütülen örgün ve yaygın eğitim programlarına dahil edilmeleri sağlanacak.