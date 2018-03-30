Mühendislikte ‘Küresel Genç Akademi’ üyesi seçildi

Türkiye’den Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, mühendislikte ‘Küresel Genç Akademi’ (Global Young, Academy-GYA)üyeliğine seçildi. Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Tüm dünyada faaliyet gösteren bilim akademilerinin çatı kuruluşu olarak konumlanan Küresel Genç Akademi'nin 70'ten fazla ülkeden 200 seçkin bilim lideri üyesi bulunuyor. Doğa bilimleri, tıp, mühendislik, sosyal bilimler, edebiyat ve beşeri bilimler dahil olmak üzere çeşitli bilim dallarından 40 yaş altı tüm araştırmacılara açık olan Küresel Genç Akademi, genç bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve aralarında diyaloğu artırmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Seda Keskin, geçen yıl küresel ısınmaya sebep olan karbondioksitin yakalanmasını sağlayacak malzeme arayışını yenilikçi hesaplama tekniklerini kullanarak hızlandırmak üzerine yürüttüğü COSMOS projesiyle Avrupa Araştırma Konseyi'nden 1,5 milyon avro fon almaya hak kazanan mühendislik alanında ilk bilim kadını olmuştu. Keskin, Küresel Genç Akademi'ye ise "Women in Science/Bilimde Kadın" odaklı hazırlık yaparak başvuruda bulundu. Başvuru sahibinin akademik başarısının yanı sıra sanayi işbirliği alanına yaptığı katkı, iş dünyası, devlet ve kamu yararına çalışmaları, yaygın bilim iletişimi, genç bilim insanları yetiştirilmesine yönelik çalışmaları, bulundukları akademi gruplarındaki öncü duruşları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, Doç. Dr. Seda Keskin, "mühendislik" alanında Türkiye'den seçilen ilk kadın üye oldu.