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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
20.10.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Mühendislik öğrencisi, kendine protez parmak yaptı

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Mühendislik öğrencisi, kendine protez parmak yaptı

Geçirdiği iş kazası sonucu iki parmağını kaybeden mühendislik öğrencisi, kendine protez parmak yaptı.

İş kazası sonucu sol elindeki serçe ve yüzük parmağını kaybeden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Muhammet Avad, kendi yaptığı protez parmaklarla elini günlük yaşamda kullanabiliyor. Mekanik olarak çalışan protez parmaklarını rahatça kullanan Suriye Türkmen’i Avad, parmakları silikonla kaplayıp daha işlevsel hale getirerek normal bir parmak görünümüne kavuşturmayı planlıyor. Daha önce sınıf arkadaşı Alper Tunga ile birlikte elektrik denetimli protez el yapan Avad, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması’nda Tekno Girişimcilik alanında bölge ikincisi oldu. Projeyi geliştirmeye çalışan öğrenciler, engelli insanların protez el ihtiyacını uygun fiyata karşılamayı hedefliyor.

'KASLARA BAĞLI OLARAK HAREKET EDİYOR'
Elektrikli protez el üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Muhammet Avad şunları anlattı:
"Bizim yaptığımız projenin adı 'Elektrik Denetimli Protez El'di. Kasların kasıldığı zaman ortaya çıkan sinyallerle protez eli hareket ettirebiliyoruz. Bizim bu projedeki amacımız eli olmayan kişilere protez el tasarlamak. Bu proje üzerinde bir yıldan beri çalışıyoruz. Protez eli geliştirdik. Kaslara bağlı olarak hareket ediyor. Şu anda eli hareket ettirebiliyoruz. Destek bulursak bütün parmakları hareket ettirmeyi düşünüyoruz. Dr. Öğretim Üyesi İlyas Eminoğlu ve Cengiz Tepe’nin projede bize destekleri oldu"

Mühendislik öğrencisi, kendine protez parmak yaptı

'YAPACAĞIM PARMAKLAR TEN RENGİ VE DAHA İŞLEVSEL OLACAK'
"Geçirdiğim iş kazası sonucu iki parmağını kaybettim. Bunun üzerine protez parmak üzerinde de çalışmaya başladım. Fakat bu parmaklar mekanik olarak çalışıyor. Elektronik devresi yok. Şu an ipler vasıtasıyla hareket ediyorlar. Fakat bunu geliştirip daha işlevsel olması için çalışıyorum. Tasarımı konusunda bir arkadaşımla çalıştım. Şu anda normal bir parmak boyutunda değiller. Ama sonraki tasarımda normal parmakla aynı boyuta getirerek parmakların üzerine silikon takacağız. Yapacağım parmaklar ten rengi ve daha işlevsel olacak."

Mühendislik öğrencisi, kendine protez parmak yaptı

'SERİ ÜRETİME GEÇİRMEK İSTİYORUZ'
Projelerini geliştirerek insanlara yarar sağlamayı hedeflediklerini belirten elektrik elektronik bölümü öğrencisi Alper Tunga ise, "TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de ortopedik engeli bulunan insanların sadece yüzde 19 protez kullanıyor. Bunun sebebinin maddi yetersizlikler olduğu belirlenmiş. Türkiye’de protez alanında seri üretim olmadığı için SGK ile anlaşmalı firmalar yurtdışından protez getiriyor. Dolar bazlı olduğu için insanlarımız proteze ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Biz de bunun için projemizi geliştirerek seri üretime geçirmek istiyoruz. Yurtdışından en az 1.000 dolar gibi paralara geliyor. Biz bunu daha ucuza mal edip insanlarımızın daha kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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