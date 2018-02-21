Mühendislik öğrencilerine çift diploma

Mühendislik öğrencileri için ortak diploma anlaşması yapıldı. Yaşar Üniversitesi ile Fransız ECAM Lyon Mühendislik Okulu arasında elektrik-elektronik mühendisliği bölümü için ortak diploma projesi başlatılıyor.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrenci alımının onaylanmasından sonra İngilizce ve Fransızca yapılacak 4 yıllık eğitimin ilk 2 yılı Yaşar Üniversitesi’nde, sonraki 2 yılı ise ECAM Lyon’datamamlanacak. Mezunlar, uluslararası geçerliliği olan ortak diploma sahibi olacak. ECAM mühendislik diploması isteyen öğrenciler de ECAM’da bir yıl daha eğitim alarak diploma sahibi olacak.

Ortak diploma projesinin YÖK tarafından onaylanmasının ardından, iki okul yetkilileri ve İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı yöneticileri programın detaylarını görüşmek için Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bir araya geldi. Burada konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Çift diploma ortak programını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. ECAM Lyon 118 yıllık geçişe sahip köklü bir mühendislik okulu. Mühendislik Fakültemizin Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü ile başladığımız bu yolculuğu, diğer programlarla da geliştirmeyi düşünüyoruz. İngilizce ve Fransızca eğitim verilen lisans düzeyinde ilk program olacak. Buradan mezun olacak öğrencilere, uluslararası bir kariyer sunacak. Her iki mühendislik kültürünün birleştiği bir program. Türkiye’de, Fransa’da, Avrupa Birliğinde ve tüm dünyada üst düzey bir mühendislik kariyeri sunmaya yönelik bir çift diploma programı. Yalnızca öğrenci düzeyinde değil aynı zamanda öğretim üyesi değişim programıyla akademik işbirliğinin de gelişeceğine inanıyoruz. Lyon’dan hocalar buraya gelecek, bizden de hocalar oraya gidecek” dedi.