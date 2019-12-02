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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 02.12.2019 - 14:02, Son Güncelleme:/

Muhammet için işaret dili öğreniyorlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, bu yıl okulu kazanan işitme engelli Muhammet Açıkgöz (21) için işaret dili öğreniyor.

Muhammet için işaret dili öğreniyorlar
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Zonguldaklı Muhammet Açıkgöz, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği’ni kazandı. İşitme engelli Açıkgöz, 18 kişilik sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kuramadı. Yalnızlık yaşamaya başlayan Açıkgöz için kolları sıvayan MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi, öğrencisi için işaret dili öğrenebileceklerini düşündü. Çelebi, diğer öğrencilerle düşüncesini paylaştı. Öğrenciler de kabul etti. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne iletilen talebin ardından işaret dili öğretmeni Sibel Okçu, üniversitede haftanın bir günü ikişer saat ders vermeye başladı.

‘GURUR VERİCİ’
İşaret dili kursuna katılan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Gurur verici bir faaliyet. Engelli öğrencilerimizin önündeki her türlü engeli kaldırmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza uygulama yapacakları zeminler oluşturuyoruz. Her birinin öz güvenleri çok yüksek. Böyle bir faaliyete sürekli katılıyorlar. Emeği geçenlerini kutluyorum” dedi.

‘ENGELSİZ ÜNİVERSİTE
Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi de 25 yıllık meslek hayatında ilk kez işitme engelli bir öğrenciyle ders yaptığını belirterek şöyle konuştu:
“Daha önce fiziki engeli olan öğrencilerle ders yapmıştım. Temel tasarım dersinde genel işleyişi aktarırken Muhammet’in kenarda beklediğini gördüm. Onun yanına gittim. Dersi yazılı olarak aktardım. Diğer öğrencilerin Muhammet ile aramızdaki diyalogu izlediğini fark ettim. Öğrencilerime dönerek, ‘Öğretmen adayı olarak buraya geldiniz. Sizin de ileride engelli öğrenciniz olabilir. Muhammet için işaret dilini öğrenmeye var mısınız?’ diye sordum. Hepsi önerimi tereddüt etmeden kabul etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ümidimiz gençliktedir. Toplumumuzun empati kurmaya dönük bir tavır içinde olmasını istiyorum. Üniversitemizde ‘engelsiz üniversite’ olmaya yönelik bir altyapı çalışması söz konusu.”

Öğretmen Sibel Okçu’nun aracılığıyla duygularını anlatan Muhammet Açıkgöz ise “Arkadaşlarımla işaret diliyle anlaşmaya başladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üç yıldır işaret dili öğretmenliği yapan Sibel Okçu ise, “Bunca yıldır kurs veriyorum ancak en özelinin bu sınıftaki olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarının tek isteği Muhammet ile iletişime geçebilmekti. Davranışları beni çok mutlu etti. Bu grubun içinde yer almaktan büyük keyif alıyorum” dedi.

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