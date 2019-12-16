Müdürün velilere ‘nazik mesaj’ı beğenildi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okulu Müdürü Fadıl Ağdağ, 1 Aralık'ta yapılan veli toplantısı için öğrencilerin ebeveynlerine mesaj gönderdi. Ağdağ’ın mesajı şöyleydi:

"Şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel gencin ailesine: Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkânsız bir kavram. İyi-kötü geçip gidiyor günler, biz farkına varamasak da. Dün beşiğini salladığınız çocuğunuz artık bir liseli. İstekleri, ihtiyaçları, beklentileri çok farklı. Öğrencimizin durumunu görüşmek için okulumuzdaki toplantıya katılmanız önemle rica olunur."

Veliler, yoğun katılımla gerçekleşen toplantı sonrasında Ağdağ'ı mesajı için tebrik etti. Daha sonra velilerden Aynur Küçükmercan, mesajı sosyal medya aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a gönderdi. Bakan Selçuk, bu mesajı şahsi Twitter hesabından paylaştı. Selçuk paylaşımına "Bilecik Fen Lisesi’nden velilere giden bir mesaj. Öğrencisinin halinden haberdar olan ve nezaket dilini bırakmayan bir yönetici, bir öğretmen. Ve duyduğu mutluluğu mesajı bana ulaştıran bir veli. Aile ve okulun uyumu çok önemli..." notunu düştü. Bu ileti, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bilecik Fen Lisesi'nden velilere giden bir mesaj. Öğrencisinin halinden haberdar olan ve nezaket dilini bırakmayan bir yönetici, bir öğretmen. Ve duyduğu mutluluğu mesajı bana ulaştıraran bir veli. Aile ve okulun uyumu çok önemli... pic.twitter.com/4exPsupbYM — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 14, 2019

‘DAHA GÜZEL CÜMLELERLE VELİLERE ULAŞMAK İSTİYORUZ’

Okul Müdürü Fadıl Ağdağ, Bakan Selçuk'tan böylesine sevgi dolu bir dönüş aldığı için memnun olduğunu belirtti. Tüm çalışmalarda öğretmenlerle beraber hareket ettiklerini söyleyen Ağdağ, şunları söyledi:

"Kültürümüzden gelen sevgi dili çok önemli. Bakanımızda da var, bu da bizi motive ediyor. Sevgi ve nezaketi dikkate alarak hareket etmek istiyoruz. Bu mesajı paylaştığımızda velilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanlar küçük şeylerden mutlu olabiliyor. İnsanların en değerli varlığı evladıdır, herkes onun güzel bir yerde eğitim almasını ister. 1 Aralık'ta yaptığımız veli toplantısına yoğun katılım oldu. Salona sığmayan velilerden, koridorlardan toplantıya katıldı. İlk kez bu salonun dolup taştığını gördüm. Bakan Bey'in bu mesajı paylaşması insan onurunu ve gururunu okşayıcı bir durum. Böyle bir durumla 22 yıldır ilk defa karşılaştım. Daha güzel mesajlarla velilere ulaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra daha güzel cümleler bulup velilerimize ulaşmak istiyoruz. Bu sıcaklık inşallah başarımızı da artırır. Bilgi beş harflidir, 5'te 4'ü ilgidir. İlgiyi ne kadar işin içine katarsak o kadar güzel olur."

‘BU DAVRANIŞ HERKESİ MEMNUN ETTİ’

Çocuğu 9'uncu sınıfta okuyan Aynur Küçükmercan, daha önce hiç bu kadar samimi ve duygusal bir mesajla veli toplantısı daveti almadıklarını söyledi. Mesajdan çok etkilendiğini belirten Küçükmercan, "Bundan dolayı da bize gelen mesajı Bakanımıza iletmek istedim. Bakanımızı sosyal medyadan yakinen takip edip ediyorum, paylaşımları hep samimi, sevgi dolu ve içten oluyor. Okulumuzdan da böyle bir mesaj alınca kendisiyle paylaşmak istedim. Çocuğunun emin ellerde eğitim görüyor” dedi.