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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Müdürlere patent eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için 2019-2020 eğitim yılı ana temasını ‘patent, faydalı model ve tasarım geliştirme’ olarak belirledi.

Müdürlere patent eğitimi
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MEB mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ilk adım olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi kurduklarını belirtti. Lisede bir kültür oluşturmadan yükseköğretimde bu konuda süreklilik sağlamanın zor olduğunu belirten Özer, özetle şunları söyledi: “Bu ay 81 il milli eğitim müdürlüğünde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürlerinin tamamı Türk Patent ve Marka Kurumu’nda eğitim alacak. Ekimde de tüm öğretmen ve öğrencilerimize tanıtım, eğitim ve rehberlik faaliyetlerini bitireceğiz. Bakanlık olarak başvuruları teşvik edeceğimiz gibi, okullarımıza her türlü desteği de vereceğiz. Sektör temsilcileriyle ele aldığımız proje okulları öncelikli olacak.”

ÜRETİME BİR TIK

Öte yandan, Türkiye’deki mesleki ve teknik liselerde döner sermaye kapsamında üretilen ürün ve hizmetlerin kataloğunun yer aldığı web portalı oluşturuldu. Portalda, 1752 ürünle ilgili detaylı bilgi yer alıyor. 

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