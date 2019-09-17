Müdürlere patent eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için 2019-2020 eğitim yılı ana temasını ‘patent, faydalı model ve tasarım geliştirme’ olarak belirledi.
MEB mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ilk adım olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi kurduklarını belirtti. Lisede bir kültür oluşturmadan yükseköğretimde bu konuda süreklilik sağlamanın zor olduğunu belirten Özer, özetle şunları söyledi: “Bu ay 81 il milli eğitim müdürlüğünde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürlerinin tamamı Türk Patent ve Marka Kurumu’nda eğitim alacak. Ekimde de tüm öğretmen ve öğrencilerimize tanıtım, eğitim ve rehberlik faaliyetlerini bitireceğiz. Bakanlık olarak başvuruları teşvik edeceğimiz gibi, okullarımıza her türlü desteği de vereceğiz. Sektör temsilcileriyle ele aldığımız proje okulları öncelikli olacak.”
ÜRETİME BİR TIK
Öte yandan, Türkiye’deki mesleki ve teknik liselerde döner sermaye kapsamında üretilen ürün ve hizmetlerin kataloğunun yer aldığı web portalı oluşturuldu. Portalda, 1752 ürünle ilgili detaylı bilgi yer alıyor.
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