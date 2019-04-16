Mucit öğrenciler fuarda buluştu
‘Hayalini yansıt, gücünü göster!’ sloganıyla dünyada hızla yayılan ‘Maker Bilim Fuarı’ Mersin Tarsus’da yapıldı. ‘School Maker Faire Günü’, 600 ‘mucit’ öğrenciyi buluşturdu. 44 atölye çalışması gerçekleştiren öğrenciler etkinlikte; yarışma, teknoloji ve roket gösterileriyle yaratıcılıklarını sergiledi.
Teknoloji ile ‘kendin yap’ kültürünün birleşmesinden oluşan ‘maker’ hareketiyle ortaya çıkan ‘Maker Faire’ etkinlikleri çocuklara yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunuyor. Onların ufkunu açmak için düzenlenen ve dünya çapında hızla yayılan fuar, Tarsus’ta da gerçekleştirildi. Tarsus SEV İlköğretim Kurumları, ‘School Maker Faire’ unvanıyla bu yıl ikinci kez fuara ev sahipliği yaptı. Tarsus’un mucit öğrencilerini buluşturan ‘School Maker Faire Günü’nde öğrenciler ilginç projelerini sergileme imkânı buldu.
600 ÖĞRENCİ 44 ATÖLYE
Fuar, Tarsus’taki farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Üretmekten ve ürettiğini paylaşmaktan keyif alan 600’ün üzerinde öğrenci, 44 atölye çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte; 40’ın üzerinde aktivite ve bahçe oyunuyla, öğrenci, veli ve misafirler yaratıcılıkla dolu bir gün geçirdi.
KENDİLERİ KURDU, KENDİLERİ YÖNETTİ
Akademisyen ve yazar Dr. Bahar Eriş’in konuk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte öğrenciler atölyeleri kendileri kurup yöneterek, katılımcılarla yaratıcı ürünler ortaya çıkardı. Bölgedeki okullardan gelen misafir öğrenciler de hem kendi atölyelerini gerçekleştirdi hem de diğer atölyelere katıldı. Atölyeler, yarışmalar, teknoloji gösterileri, oyunlar, gün boyu süren roket gösterisi ve School Maker Faire’in simgesi olan ‘maker robotu’ katılımcılar tarafından ilgi gördü.
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