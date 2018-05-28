MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 Mayıs Cuma günü sona eren MSÜ tercihleri sonrası birçok vatandaşın gündem konusu, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksek okullarına alım yapılacağını duyuran Milli Savunma Üniversitesi, adayların tercihlerini değerlendirdikten sonra sonuçları internet üzerinden açıklayacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler
MSÜ tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte adayların gündemindeki konu tercih sonuçları oldu. Birkaç aşamadan oluşan aday değerlendirme işlemi kapsamında adaylar, öncelikle MSÜ tercih sonuçları ile sonraki adıma geçip geçemeyeceklerini öğrenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih bilgisi
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercihleri, 24 Nisan-11 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirildi. Tercihlerin ardından ikinci seçim aşaması ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların duyurusu ile gerçekleştirilecek. Bu adım fiziki yeterlilik testi gibi mülakatlarla, 26 Haziran-10 Ağustos tarih aralığında uygulanacak.
BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK
Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.
Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.
Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?
*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,
Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.
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