MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
28.05.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Mayıs Cuma günü sona eren MSÜ tercihleri sonrası birçok vatandaşın gündem konusu, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksek okullarına alım yapılacağını duyuran Milli Savunma Üniversitesi, adayların tercihlerini değerlendirdikten sonra sonuçları internet üzerinden açıklayacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler

MSÜ tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte adayların gündemindeki konu tercih sonuçları oldu. Birkaç aşamadan oluşan aday değerlendirme işlemi kapsamında adaylar, öncelikle MSÜ tercih sonuçları ile sonraki adıma geçip geçemeyeceklerini öğrenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih bilgisi

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, 24 Nisan-11 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirildi. Tercihlerin ardından ikinci seçim aşaması ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların duyurusu ile gerçekleştirilecek. Bu adım fiziki yeterlilik testi gibi mülakatlarla, 26 Haziran-10 Ağustos tarih aralığında uygulanacak.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK

Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.

Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?

*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

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