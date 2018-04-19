MSÜ sınav raporu açıklandı... Sınava girenlerin yüzde 26’sı kadın
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ), değerlendirme raporunu yayınladı. Buna göre MSÜ sınavına katılanların yüzde 74’ünü erkekler, yüzde 26’sını kadınlar oluşturdu. 50 bin 375 adayın puanı hesaplanmadı. Sınava en çok Anadolu ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri öğrencileri katıldı. Sınavda en yüksek başarıyı ise fen liseleri gösterdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl ilk kez uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ), değerlendirme raporunu yayınladı. Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci seçimi için uygulanan sınava 300 bin 856 aday başvurdu. 293 bin 432 kişi sınava katıldı. Sınava giren adayların yüzde 74’ü erkek, yüzde 26’sı kadın. Sınava katılımın en yüksek olduğu lise türleri Anadolu ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri oldu. Bu lise türlerinden sınava katılan adaylar tüm adayların yüzde 60.69’unu oluşturdu. Sınava katılımın en düşük olduğu lise türleri ise sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile fen liseleri.
50 BİN 375’İNİN PUANI HESAPLANMADI
Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için hem Türkçe hem de Temel Matematik testlerinden en az 0.5 ham puan almaları gerekiyordu. Ancak sınava katılan toplam 293 bin 432 adaydan 50 bin 375’inin bu testlerden en az birinde ham puanları 0.5’in altında kaldığı için puanları hesaplanmadı. Genel MSÜ puan türünde adayların 15 bin 926’sı 150’nin altında, 40 bin 318’i 150-180 aralığında, 186 bin 813’ü ise 180’in üzerinde puan aldı.
EN YÜKSEK TÜRKÇE, EN DÜŞÜK FEN
Üniversite adaylarının en yüksek başarı gösterdiği test Türkçe olurken, en düşük başarı gösterdikleri test Fen Bilimleri oldu. Farklı lise türlerinden sınava katılan adayların MSÜ sınavı puan ortalamaları açısından başarı sırasıysa şöyle: Fen, sosyal bilimler, özel, Anadolu, imam hatip, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri.
2018-MSÜ SAYISAL BİLGİLER
|Sınava Başvuran Aday Sayısı
|300 bin 856
|Sınava Katılan Aday Sayısı
|293 bin 432
|Soru Sayısı
|120
|Sınav Süresi (Dakika)
|135
LİSE TÜRÜNE GÖRE SINAVA KATILAN ADAYLARIN DAĞILIMI
|Lise Türü
|Aday Oranı (%)
|Anadolu Lisesi
|37.57
|Fen Lisesi
|1.61
|İmam Hatip Lisesi
|10.44
|Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|35.70
|Özel Lise
|14.01
|Sosyal Bilimler Lisesi
|0.21
|Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
|0.46
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