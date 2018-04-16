MSÜ cevap kağıtları internette
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2018-MSÜ) giren adayların cevap kâğıtları ve yaptıkları işaretlemeler inceleyebilmeleri için ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden erişime açıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) ait aday cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapılan işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar 16 Nisan’dan itibaren 10 gün süreyle soruları ve cevaplarını inceleyebilecekler.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.
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