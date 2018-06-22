MSGSÜ Rektörü: Binamız için mücadele edeceğiz
İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın boşaltılacağı öğrenildi.
TBMM Başkanlık Divanı tarafından geçen yıl boşaltılması için alınan karara yönelik üniversiteye tanınan süre 26 Haziran’da dolacak. Başbakanlık ofisinin yanındaki binada 1.400 öğrenci eğitim alıyor. MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, şunları söyledi: “Arazi 1984’te MSGSÜ, Yıldız Teknik ve Marmara üniversiteleri arasında yapılan üçlü protokol ve takas yoluyla üniversiteye geçmişti. Şimdi hukuksuz biçimde kampusun boşaltılması isteniyor. Geçen yıl alınan kararla ilgili mahkemeye başvurduk, itirazımız ‘telafisi imkânsız zararlara sebebiyet vermediği’ gerekçesiyle kabul edilmedi. MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Ankara’dan sonra bu alanda en köklü ikinci kurum. Cemal Reşit Rey, Zeliha Berksoy’un öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okul. Bir yerin devlet tahsisinin kaldırılması için amacının dışında kullanımı ve fuzuli işgal olmalı. Ancak iki durum da yok, burada eğitim veriliyor. Anayasa’nın 42’nci maddesinin açık ihlali var. Eğitim hakkı kesintiye uğratılamaz. Binanın müze olacağı söyleniyor. Biz, öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz. 26 Haziran’da tüm yönetimle kampusta olacağız ve binanın boşaltılmasına müsaade etmeyeceğiz. 1.5 yıldır mücadele ediyoruz ve buna devam edeceğiz.”
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