Motor laboratuvarları yenileniyor
Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknoloji laboratuvarı yenilendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yenilenen laboratuvarda, her yıl ortalama 10 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sağlanacak.
Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ kapsamında, mesleki ve teknik anadolu liselerinin motor laboratuvarlarını yeniliyor. Bu kapsamda yenilenen Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin laboratuvarı, öğrencilerin hizmetine sunuldu.
29 OKULUN LABORATUVARI YENİLENDİ
Proje, laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar toplam 29 okulun laboratuvarı yenilenen proje kapsamında, toplam 31 laboratuvar yeniden yapılandırılacak.
‘GENÇLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2014’te başladığımız proje çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında toplam 29 adet ‘Mercedes-Benz Türk Laboratuvarı’ kurduk. Bugüne kadar laboratuvarlarda 2 binden fazla öğrenci eğitim alırken 1000’e yakını Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı. Yaklaşık 1600 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 105’i Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. Gençlerimizin uluslararası standartlara sahip, başarılı yetişkinler olmaları için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ise, “Eğitimin her alanında olduğu gibi mesleki eğitimde de nitelikli bilgiye ulaşmak çok önemli. Ülkemizin ve ilçemizin bu alanda teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman ihtiyaçları hala devam ediyor. Üretim ve sanayi alanında ara eleman arayışında, meslek liselerine verilen önemin artması bizler için çok değerli” diye konuştu.
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