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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.11.2019 - 10:47, Son Güncelleme:/

Motor laboratuvarları yenileniyor

Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknoloji laboratuvarı yenilendi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yenilenen laboratuvarda, her yıl ortalama 10 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sağlanacak.

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Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ kapsamında, mesleki ve teknik anadolu liselerinin motor laboratuvarlarını yeniliyor. Bu kapsamda yenilenen Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin laboratuvarı, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

29 OKULUN LABORATUVARI YENİLENDİ
Proje, laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar toplam 29 okulun laboratuvarı yenilenen proje kapsamında, toplam 31 laboratuvar yeniden yapılandırılacak.

‘GENÇLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2014’te başladığımız proje çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında toplam 29 adet ‘Mercedes-Benz Türk Laboratuvarı’ kurduk. Bugüne kadar laboratuvarlarda 2 binden fazla öğrenci eğitim alırken 1000’e yakını Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı. Yaklaşık 1600 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 105’i  Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. Gençlerimizin uluslararası standartlara sahip, başarılı yetişkinler olmaları için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo ise, “Eğitimin her alanında olduğu gibi mesleki eğitimde de nitelikli bilgiye ulaşmak çok önemli. Ülkemizin ve ilçemizin bu alanda teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman ihtiyaçları hala devam ediyor. Üretim ve sanayi alanında ara eleman arayışında, meslek liselerine verilen önemin artması bizler için çok değerli” diye konuştu.

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