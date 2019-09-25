‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu
GeriEğitim ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
25.09.2019 - 15:35, Son Güncelleme:/

‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye'yi dolaşacak eğitim TIR’ının ilk durağı Bolu'da ilkokul öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı.

‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı’, ilk durağı Bolu'ya geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında kente gelen eğitim TIR'ı, Bolu Valiliği önünde faaliyetine başladı. Kentte eğitim gören ilkokul öğrencileri, TIR'ın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Polis memurlarının hataları konusunda uyardığı öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etti. Mobil eğitim TIR'larında, 26 Eylül akşamına kadar ildeki 12 ilkokulda eğitim gören 400 öğrencinin trafik konusunda bilgilendirilmesi planlanıyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilgili birim yetkilileri ile eğitim TIR'ını ziyaret etti. Eğitim alan öğrencilerle görüşen Ümit, TIR da görev yapan polis memurlarından bilgi aldı.

‘Çocukların iyi birer sürücü olmasını amaçlıyoruz’
Vali Ahmet Ümit, trafiğin insan hayatının en önemli parçalarından biri haline geldiğini söyledi. Trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına işaret eden Vali Ümit, "İçişleri Bakanlığımız bu kazaların önüne geçebilmek ve mümkün olduğunca minimize edebilmek için trafik güvenliği uygulama politikası geliştirdi. Bu kapsamda çeşitli projeler üretildi. Mobil Trafik Eğitim TIR’ı, ilk defa ilimizde öğrencilerimizin ziyaretine açıldı. Bu TIR ile ülkemiz genelinde 40 bin okulumuzdan 6 milyon öğrencimizin eğitimi amaçlanıyor. 6 milyon öğrencimizin ayağına trafik eğitiminin getirilmesi amaçlanıyor çünkü geleceğimizin sürücüleri çocuklarımız. Burada trafikte olabilecek her türlü olay senaryolaştırılmış ve aynı zamanda trafikte var olan bütün işaretler konulmuş ve denetimler de yapılıyor. Bütün bunlardan maksat hem yetişkinlerimizin hem de geleceğimizin sürücüleri çocuklarımızın daha güzel yetişmelerini, iyi birer sürücü olmalarını sağlamak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu
MEB'in rehberlik hizmetlerinde yeni dönem
Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil
ALES/3 başvuruları için son gün | ALES başvuru ücreti nereye yatırılır?