‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ının’ ilk durağı Bolu
İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye'yi dolaşacak eğitim TIR’ının ilk durağı Bolu'da ilkokul öğrencilerine eğitim verilmeye başlandı.
Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı’, ilk durağı Bolu'ya geldi.
İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında kente gelen eğitim TIR'ı, Bolu Valiliği önünde faaliyetine başladı. Kentte eğitim gören ilkokul öğrencileri, TIR'ın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Polis memurlarının hataları konusunda uyardığı öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri durumları tecrübe etti. Mobil eğitim TIR'larında, 26 Eylül akşamına kadar ildeki 12 ilkokulda eğitim gören 400 öğrencinin trafik konusunda bilgilendirilmesi planlanıyor.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilgili birim yetkilileri ile eğitim TIR'ını ziyaret etti. Eğitim alan öğrencilerle görüşen Ümit, TIR da görev yapan polis memurlarından bilgi aldı.
‘Çocukların iyi birer sürücü olmasını amaçlıyoruz’
Vali Ahmet Ümit, trafiğin insan hayatının en önemli parçalarından biri haline geldiğini söyledi. Trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına işaret eden Vali Ümit, "İçişleri Bakanlığımız bu kazaların önüne geçebilmek ve mümkün olduğunca minimize edebilmek için trafik güvenliği uygulama politikası geliştirdi. Bu kapsamda çeşitli projeler üretildi. Mobil Trafik Eğitim TIR’ı, ilk defa ilimizde öğrencilerimizin ziyaretine açıldı. Bu TIR ile ülkemiz genelinde 40 bin okulumuzdan 6 milyon öğrencimizin eğitimi amaçlanıyor. 6 milyon öğrencimizin ayağına trafik eğitiminin getirilmesi amaçlanıyor çünkü geleceğimizin sürücüleri çocuklarımız. Burada trafikte olabilecek her türlü olay senaryolaştırılmış ve aynı zamanda trafikte var olan bütün işaretler konulmuş ve denetimler de yapılıyor. Bütün bunlardan maksat hem yetişkinlerimizin hem de geleceğimizin sürücüleri çocuklarımızın daha güzel yetişmelerini, iyi birer sürücü olmalarını sağlamak.”
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