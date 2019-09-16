Mobil Trafik Eğitim TIR’ı yola çıkıyor 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Cihan Yıldız İlkokulu’nda düzenlenen ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı’na katıldı. Programda konuşan Soylu, dünyada trafik kazalarına bağlı can kaybının 2000-2016 yılları arasında 1 milyon 350 bine yükseldiğini, dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 2.5’inin yine trafik kazaları sebebiyle olduğunu söyledi.

Soylu, dünyada 5-29 yaş arası ölümlerde trafik kazalarının ilk sırada yer aldığını belirtti. Hastalıklardan, terörden, savaşlardan daha fazla insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini anlatan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki bu meseledeki karnemiz, uzun yıllar hiç de iyi değildi. Ta ki Cumhurbaşkanımız meseleye bizatihi el atana kadar. Hemen hepimizin, trafik kazası yüzünden kaybettiğimiz sevdiklerimiz, tanıdıklarımız, yakınlarımız var. Hatta tümden yok olan aileler var. Bugüne kadar pek çok tedbir aldık. Her birinin sonuçları oldu ancak özellikle son yıllarda meseleye daha planlı ve stratejik yaklaşmamızın neticesinde, bu meselede belki de ilk kez, bu kadar anlamlı düşüş trendleri yakaladık.

Bazı kesimler, bazı kalemler, rakamlarla ortada olan olumlu gelişmelere inanmakta güçlük çekiyor. Geçen yılın ilk sekiz ayına göre bu yılın ilk sekiz ayında trafik kazalarında yaşanan can kayıpları yüzde 31, yaralı sayısı yüzde 13.3, uluslararası bir ölçü olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı yüzde 32 oranında azaldı.



BUGÜNE DÖNÜK TEDBİR ALARAK TRAFİK MESELESİ ÇÖZÜLEMEZ

Bu rakamlar tesadüf değil planlı, özverili ve bilimsel yöntemlere dayanan bir çalışmanın ürünü. Trafikle ilgili sadece bugüne dönük tedbir alarak bu mesele çözülemez. Bugünün sürücüsüne ceza keserken yarının sürücüsü ve yayasını, eğer doğru şekilde eğitmezsek, trafik kazalarını maalesef bir sonraki nesillere, çocuklarımıza miras bırakırız. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Biz, aşırı sürat sebebiyle kaza yapıyoruz, çocuklarımız da direksiyona geçince aynı sebeple kaza yapıyor. Biz, emniyet kemeri takmıyoruz, çocuklarımız da büyüyünce takmıyor. Biz, direksiyon başında cep telefonu kullanıyoruz, çocuklarımız da kullanıyor, kullanacak. İşte o yüzden, stratejimizin ikinci ayağını da gelecek nesillerin eğitimi üzerine oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir samimiyet, gayret ve mücadeleyle yapıyoruz. Yarının sürücü ve yayalarını şimdiden doğru şekilde eğitmek, onlara doğru alışkanlıklar kazandırmak, yarın aynı acıları yaşamamak için bugünden onları eğitmek, trafik konusunda farkındalık oluşturmak, yeni dönem trafik stratejimizin temel ayaklarından biri oldu.

6 MİLYON 310 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

Öğrenci ve öğretmenlerin trafik konusundaki eğitimi noktasında ciddi çalışmalar ortaya koyduk. 2014’te hayata geçirilen 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi’ kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon 310 bin öğrenciye ulaştık. Yıl içinde, hatta yaz dönemlerinde de özellikle yaz Kur’an kurslarında ve yaz okullarında bu eğitimler aralıksız devam ettirildi. 2019 yılı ilk sekiz aylık döneminde toplam 1 milyon 322 bin çocuğumuza proje kapsamında eğitim verdik. 2019 yılı sonunda bu rakamı 2 milyona tamamlamayı hedefliyoruz. Keza, Milli Eğitim Bakanlığı'mızla yapılan protokol kapsamında, eğitim öğretim yılı başlarında öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimleri veriyoruz. 2018'de 417 bin öğretmenimize trafik eğitimi vermiştik. 2019-2020 eğitim yılı dönemi öncesinde de yaklaşık 300 bin öğretmenimize mesleki gelişim programı içerisinde söz konusu eğitimleri verdik. 2017’de ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ni hayata geçirmiştik. Bu kapsamda 2017'de 107 bin 983 okul servis aracı şoförü ve rehber personeli eğitime tabi tutulmuştu, 2018 yılında bu sayıyı yüzde 60 oranında artırdık. 2019'un ilk sekiz ayında da de yaklaşık 150 bin servis şoförü ve rehber personelini eğitime tabi tuttuk. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul servislerine yönelik denetim sayımızı bir önceki eğitim öğretim yılına göre yüzde 33.4 oranında artırdık. Bu dönemde bu sayıyı daha da yukarı çekmeyi hedefliyoruz.

PROJELERİMİZİN ODAĞINA ÇOCUKLARIMIZI OTURTMAYI AMAÇLIYORUZ

Trafik eğitim parklarının iyileştirilmesi için de bir çalışma başlattık. Mevcut 42 parkı modernize ettik, 24 kente de yeni eğitim parkı yaptık. Mevcut trafik eğitim parklarında 2018’de 133 bin, 2019’un ilk sekiz aylık dönemde 150 bin çocuğa eğitim verdik. Bu çalışmalara iki yeni projeyi daha ekliyoruz. Temel olarak trafikle ilgili farkındalık projelerimizin odağına çocuklarımızı oturtmayı amaçlıyoruz. ‘Kırmızı Düdük Projesi’ böyle bir projeydi. Günümüzün şoförlerini uyaran ama görevi çocuklarımıza veren, bu sayede farkındalık oluşturan bir projeydi. Çok ciddi dönüş aldık. Şimdi aynı proje doğrultusunda bir Trafik Eğitim TIR’ını hizmete alıyoruz. Sağ olsunlar AFAD Başkanlığı tarafından bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü'müze tahsis edilen trafik TIR’ımızı, trafik eğitimi için yeniden dizayn ettik. Bu TIR’ı aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz bir mobil trafik sınıfına dönüştürdük. İçinde led ekranlardan akülü arabalara kadar pek çok eğitim materyali var. TIR’ımız, önce İstanbul’daki Teknofest’te vatandaşlarımızla buluşacak, sonrasında da yollara düşecek, Milli Eğitim Bakanlığı'mızla belirlediğimiz bir program dahilinde, 25 Eylül’de Bolu’dan başlamak üzere, her gittiği ilde iki gün kalacak şekilde, Türkiye’yi dolaşacak. İnşallah 81 ilimizde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız. Şimdiden yolları açık olsun diyorum.

TRAFİK KONULU OYUN PROJESİ

İkinci çalışmamız da trafik konulu oyun projesi. Bu projeyi de Vakıf Emeklilik sponsorluğunda hayata geçiriyoruz. (Kırmızı Düdük) adlı bu oyunumuz, içinde bir trafik ekosistemini barındırıyor. Birkaç faz olarak tasarladığımız oyunumuzun ilk fazı tamamlandı. İlk fazında da 100 seviye bulunuyor. Oyunumuz şu anda mobil cihazlara indirilmeye hazır, bilgisayarlar için de arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzere. Tahmin ediyorum bir-iki hafta içinde bilgisayarlara da indirmeye hazır olacak. Oyunumuzda dereceye giren, yıl içinde başarı gösteren çocuklarımıza da okul dönemi sonunda bakanlık olarak sürpriz hediyelerimiz olacak. Onun da müjdesini vermiş olayım.”



ULUSLARARASI STANRATLARDA KAZANIM TABLOSU

Son bir yılda trafik eğitimi konusundaki gelişmelerden mutlu olduğunu mutlu olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, şunları söyledi:

“Bir süre önce uluslararası bir toplantıda yabancı uyruklu bir konuşmacı, ‘Türkiye’deki trafik problemlerinde azalma var’ dedi. O toplantıda bu azalmanın nelerden kaynaklandığını paylaşma imkânı buldum. İçişleri Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik çalışma yapılacak. Mobil TIR, çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor ve bütün il ve okullarımızı dolaşacak. Bu TIR’ların çocuklarımız tarafından fiilen kullanılacak ve onları heyecanlandırıyor olmasıyla trafik eğitimi, sadece sınıflarda teorik olarak değil, çok daha uygun bir faaliyet olarak ortaya konulacak. Erken yaşlardan itibaren de çocuklarımızın trafik konusundaki farkındalığının gelişmesine yardımcı olmuş olacağız.

İki bakanlık olarak Mobil Eğitim TIR’ıyla yürütülecek eğitim faaliyetlerinin içeriğini de birlikte çalıştık. Program içeriği konusunda uluslararası standartlarda bir kazanım tablosu oluşturuldu. Çocuklarımız açısından sadece bilgisine sahip olmak değil, görgüsüne sahip olmak konusunda bize mesafe aldıracak bir içerik söz konusu.

Trafik konusunda bugünkü çağın dijital çocukları için dijital bir oyun da hazırladık. Cep telefonu ve bilgisayarlardaki oyunla çocuklarımızın aşina olduğu, çok hoşlandıkları ve artık farklı öğrenme yollarıyla öğrenme durumunda oldukları bir çağda yaşıyoruz. Dijital oyunlarla, çocuklarımızın bilgisayarları olumlu anlamda nasıl kullanabileceği konusunda bir seçeneği olacak. Yani çocuklara sadece ‘bilgisayarda uygunsuz işlere ya da programlarla oynamayın’ demek çok doğru değil, onlara bir seçenek sunmamız da gerekiyor. Bu dijital oyun vasıtasıyla da bu seçeneği sunmuş oluyoruz.”

EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ile Selçuk, eğitim protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı’ya desteklerinden ötürü plaket verildi. ‘Kemerin Ses Getirsin Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapılan programda, Soylu ve Selçuk, TRT Çocuk Korosunca seslendirilen ‘Kemerini Tak’ şarkısına da eşlik etti. İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra eğitim TIR'ı ve okul bahçesinde kurulan parkurda öğrencilere verilen trafik eğitimlerini izledi.