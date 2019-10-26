MIT işbirliğinde öğretmenlere ‘Yaratıcı Öğrenme’ kursu
MEB, öğretmenlere ‘Yaratıcı Öğrenme’yi öğretecek. MEB ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde yer alan MIT Media Lab arasında yapılan işbirliğiyle 28 Ekim’de ‘Yaratıcı Öğrenmeyi Öğrenme (LCL)’ çevrimiçi kursu düzenlenecek.
Öğretmenler, ‘Yaratıcı Öğrenmeyi Öğrenme (LCL)’ kursuyla fikir ve deneyimlerini paylaşma, dünyanın farklı yerlerindeki çalışmaları takip etme şansı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde yer alan MIT Media Lab arasında yapılan işbirliği kapsamında 28 Ekim’de düzenlenecek kurslar, Türkiye’deki öğretmenlerin faydalanabilmeleri için Türkçe olarak yapılacak.
Dünyanın dört bir yanından yenilikçi öğretmenlerle bağlantı kurmak ve MIT Media Lab Yaşam Boyu Anaokulu grubunun tasarım ilkelerini keşfederek çocukların yaratıcı düşünür olmalarına yardımcı olabilmek için Yaratıcı Öğrenmeyi Öğrenme (LCL) kursuna çocuklarla, öğrenmeyle ve yaratıcılıkla ilgilenen öğretmenler katılabilecek.
FİKİR VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞABİLECEKLER
Altı hafta sürecek bu kursta kursiyerler, yaratıcı öğrenmenin altında yatan bazı fikirleri keşfetme şansına sahip olurken aynı zamanda yaratıcı öğrenme gerçekleştirecek, fikirleri ve uygulamaları kendi işine ve hayatına dâhil etmek için meslektaşlarıyla çalışma ortamı elde edecek. Ayrıca kursiyerler; yaratıcı öğrenme ile ilgili fikirlerini ve deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşmak, tartışmak ve birbirlerinin çalışmalarını geliştirebilmek için dünya genelindeki LCL forumundan ve dil gruplarından Türkçe kategorisini seçerek paylaşımda bulunabilecek.
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