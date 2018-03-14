Miniklerin eserleri sergilendi

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programı, Montessori ve Proje Yaklaşımı’na dayalı modellerle eğitimlerin verildiği Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulları, bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Her eğitim döneminde çeşitli proje çalışmalarının yapıldığı anaokulunun minik öğrencileri, ‘Vücudumuz Projesi’ ile kendi yaptıkları eserleri sergileyerek, öğretmenler ve velilerin beğenisine sundu.

ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Üç aşamadan oluşan çalışmalar yaklaşık bir buçuk ay sürdü. İlk olarak vücudumuzla ilgili araştırma yapıldı, çocukların mevcut bilgileri ve merak ettiklerinden yola çıkılarak duyu organları, organlar, vücut sistemleri gibi alt başlıklar belirlendi. İkinci aşamada bu alt başlıklar çerçevesinde sınıf içi etkinlikler, aile katılımlı çalışmalar, alan gezileri gibi aktiviteler yapıldı. Son aşamada da bunlar sergilendi.

NASIL VERİMLİ OLUNUR?

Ankara Üniversitesi uzmanları, okul öncesi dönemin çocuğun bilişsel, psiko-motor, sosyal-duygusal, dil gelişimi alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, öz bakım becerilerinin kazanıldığı bir dönem olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Bir süreç içerisinde gerçekleşen çeşitli proje çalışmaları da çocukların ilgileri, istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve aktif katılımlarıyla belirlenen bir konu üzerinden yapılmalı. Proje yaklaşımında konunun seçiminden sonuç aşamasına kadar süreç çocuk merkezli olmalı. Çocuk tüm aşamalarda aktif katılım sergilemeli. Proje çalışması, çocuğun erken yaşta öğrenme yaşantısını zenginleştirerek ne öğrenmesi gerektiğini ve bunu en etkili şekilde öğretecek yöntemlerin neler olduğu sorusunu yanıtlıyor. Çocuğu gelişim alanlarında desteklemek, okulda edindiği bilgilerle günlük yaşamdaki deneyimlerini birleştirmek, topluluk ruhunu kazanmak, sorumluluk almak, bu sorumluluğu yerine getirmek gibi amaçları bulunan proje yaklaşımı, açık uçlu sorularla çocukların çevreyi araştırmasına, tanımasına ve yorumlamasına olanak sağlıyor.”