Miniklerden ‘geri dönüşüm’ defilesi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden oluşturulan kıyafetlerle defile düzenledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defileye katıldı. Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla Gölbaşı Salkım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde yürüyüş gerçekleştirdi. Okulda düzenlenen defileye de katılan minik öğrenciler, atık poşet, kağıt ve bezlerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekti.
Gölbaşı Salkım Anaokulu Müdürü Fatih Karagöz, çocuklara çevre bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Velililerin de çalışmaya destek olduğunu belirten Karagöz, "Geri dönüşüm ve çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları kapsamında defile düzenledik. Çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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