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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.04.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Minikler, yumurtadan civciv çıkışına tanıklık etti

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Minikler, yumurtadan civciv çıkışına tanıklık etti

Başkentte bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılmasına dönük proje kapsamında, bir canlının dünyaya gözlerini açışına tanık oldu. Sınıflarındaki kuluçka makinesinde 21 günlük gelişim sürecinin ardından yumurtadan civcivlerin çıkışına şahit olan çocuklar, gördükleri karşısında heyecan, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Başkentte, bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bir canlının dünyaya gözlerini açışını izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtkur Anaokulu ile Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde yürütülen 'Kanatlı Çocuklar Projesi' kapsamında, süs tavuğu yumurtalarının, okula getirilen kuluçka makinesinde 21 gün boyunca gelişimi, çocukların gözlemine sunuldu.

Proje kapsamında öğrencilere civcivin oluşumu ve aşamaları konusunda görseller eşliğinde teorik bilgiler de verildi. Sınıflarındaki kuluçka makinesinde 21 günlük gelişim sürecinin ardından yumurtadan civcivlerin çıkışına şahit olan çocuklar, gördükleri karşısında heyecan, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Minikler, yumurtadan civciv çıkışına tanıklık etti

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, doğa ve hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazanıldığını, bu nedenle çocuklara canlıların dünyaya gelişlerini gözleriyle görmelerinin onlara duyulan sevgiyi pekiştireceğini düşünerek projenin hazırlandığını belirtti.

Anaokulu yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin yararlı olacağı kanaatine varıldığını anlatan Gökgöz, kuluçka makinesi ve yumurtaları okula getirdiklerini ve civcivlerin gelişimi için gerekli 21 günlük süreci çocuklarla birlikte takip ettiklerini söyledi.

Gökgöz, çalışmaya öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, velilerin de projeden memnuniyetini sık sık dile getirdiğini ifade ederek, "Civcivlerin kabuğundan çıkarak ilk nefeslerini almaları ve sonrasında çocukların yaşadığı muhteşem heyecan, mutluluk çocuklara, öğretmenlere, velilere duygu dolu, harika anlar yaşattı" dedi.

Projeye başka okullardan da talep olduğunu belirten Gökgöz, olabildiğince çok çocuğa hayvan sevgisi kazandırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Minikler, yumurtadan civciv çıkışına tanıklık etti

'ÖĞRETİCİ VE KEYİFLİ BİR PROJE ORTAYA KOYDUK'
Okul Müdürü Emine Uğur da amaçlarının çocukların görerek öğrenmesi olduğuna, şehirde yaşayan miniklerin canlı bir tavuğu daha önce hiç görmediğine işaret etti. Uğur, projeyi duyduklarında heyecanlandıklarını, okulda deneysel öğrenmeye ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda projenin çocukların görerek öğrenecekleri eşsiz bir deneyim olacağını ifade etti. Uğur, çocukların 21 gün boyunca yumurtaları gözlemleyerek süreci heyecanla takip ettiklerini belirtti.

Uğur, kuluçka makinesinden çıkan civcivler için okul bahçesinde kümes oluşturarak, hayvanların bakımı konusunda çocuklara sorumluluk aşılamaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Minikler, yumurtadan civciv çıkışına tanıklık etti

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