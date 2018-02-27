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    Minikler satranç turnuvasında

    Hürriyet Eğitim
    27.02.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Anaokulu ve ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen satranç şenliğinde 300’e yakın minik sporcuya sertifika verildi.

    Minik sporcular satranç şenliğinde bir araya geldi. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle Kültür Koleji Anaokullararası Satranç Şenliği ve İlkokullararası Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya yaklaşık 50 farklı okuldan 300’e yakın sporcu katıldı. Minik sporcular madalya ve katılım sertifikasıyla ödüllendirildi. Turnuvanın amacı küçük yaş grubundaki çocuklara satranç oynamanın keyfini yaşatmak, sevdirmek, oyunun kurallarını öğretirken unutamayacakları bir gün yaşamalarını sağlamaktı. Turnuvanın açılışı, minik sporcuların veli ve antrenörlerin katılımıyla başladı. Sporcular kendileri için hazırlanan turnuva alanında satranç oynadı. Ödül töreninin ardından madalya ve katılım sertifikası alan minikler satranç ustası olma yolunda ilk adımlarını attı.

    Etiketler: Anaokulu , İlkokul , ÖĞRENCİ , Satranç
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