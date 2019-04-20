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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
20.04.2019 - 17:19, Son Güncelleme:/

Minikler sağlık için spor yaptı

Mustafa Pars İlkokulu’nun öğrenci ve öğretmenleri 12 Nisan Cuma günü ilk dersin ilk 15 dakikasını spora ayırdı. Minikler, Barış Manço şarkıları, ‘Hababam Sınıfı’ müziği eşliğinde eğlenerek spor yaptı.

Minikler sağlık için spor yaptı
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Sağlıklı Gelecek İçin Hijyenik Okullar’ projesi kapsamında Mustafa Pars İlkokulu’nun öğrenci ve öğretmenleri 12 Nisan Cuma günü ilk dersin ilk 15 dakikasında ‘Sağlığını Korumak İçin Spor Yap’ başlıklı etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine çıkan minikler, Barış Manço şarkıları, ‘Hababam Sınıfı’ müziği eşliğinde spor yaptı. Proje kapsamında yapılan bu tarz çalışmaların öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturmak için önemli olduğu vurgulandı.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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