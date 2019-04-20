Minikler sağlık için spor yaptı
Mustafa Pars İlkokulu’nun öğrenci ve öğretmenleri 12 Nisan Cuma günü ilk dersin ilk 15 dakikasını spora ayırdı. Minikler, Barış Manço şarkıları, ‘Hababam Sınıfı’ müziği eşliğinde eğlenerek spor yaptı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Sağlıklı Gelecek İçin Hijyenik Okullar’ projesi kapsamında Mustafa Pars İlkokulu’nun öğrenci ve öğretmenleri 12 Nisan Cuma günü ilk dersin ilk 15 dakikasında ‘Sağlığını Korumak İçin Spor Yap’ başlıklı etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine çıkan minikler, Barış Manço şarkıları, ‘Hababam Sınıfı’ müziği eşliğinde spor yaptı. Proje kapsamında yapılan bu tarz çalışmaların öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturmak için önemli olduğu vurgulandı.
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