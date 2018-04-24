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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
24.04.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Minikler kendi oyuncaklarını yapıyor

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Minikler kendi oyuncaklarını yapıyor

Kanserojen oyuncaklara karşı farkındalık oluşturmak ve çocukları geleneksel oyuncaklarla tanıştırmayı amaçlayan Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali başladı. onlarca minik öğrenci, kendi oyuncağını hazırlamanın sevincini yaşadı.

Kanserojen madde içeren Çin ve Uzak Doğu oyuncakları yerine çocuklara yerli oyuncağı sevdirmek amacıyla düzenlenen Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali'nde onlarca çocuk, geleneksel oyuncaklarla tanıştı. Renkli anların yaşandığı festivalde minik öğrenciler, kendi oyuncaklarını hazırlamanın sevincini yaşadı. Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali başladı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen festivalde ahşap ve çamur başta olmak üzere çeşit çeşit oyuncaklar, çocuklar için sergilendi. Festivale katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çocuklarla birlikte ahşap oyuncakları boyadı. Onlarca minik, kendi oyuncağını hazırlamanın mutluluğunu yaşarken festival renkli görüntülere sahne oldu.

KİMİ FENER YAPTI, KİMİ FİL

Çocukların geleneksel ve sağlıklı oyuncaklarla oynamasının sağlıkları ve gelişimleri açısından son derece önemli olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Programı geçen yıl başlatmıştık. Amacımız çocuklarımızı sağlıklı ortamlarda, sağlıklı oyuncaklarla eğlendirmeyi sağlamak. Hem bir anne-baba olarak, katılımcılar için söylüyorum, hem de bir yönetici olarak çocuklara bu imkanı sağlamanın temel bir görev olduğu düşüncesindeyim. Bir kere sağlıklı oyuncaklarla oynamalarını temin ettik, boyama yaparken kimyasal içermeyen boyalar kullanacaklar. Aynı zamanda onların el becerilerini de geliştirmeyi sağlıyoruz. Birtakım zararlı oyuncaklar, telefon, tablet gibi çocukları bağımlı hale getiren oyuncaklara karşı farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarımıza bu imkanı sağlamak temel gayemiz. Ayrıca kendilerine bir oyuncak yapıyorlar. Kimi fener, kimi fil, bunu ilerleyen dönemde yetiştikleri zaman ilk ortaya koydukları ürün olarak saklayacaklardır" dedi.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hafta boyunca etkinliklerini sürdüren Arnavutköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen "İlkokul Fiziksel etkinlik Projesi" kapsamında yapılan müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirdi. Ödülleri öğrencilere Başkan Baltacı takdim etti.

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