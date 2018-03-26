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    Minikler geleceğin kıyafetlerini tasarladı

    Hürriyet Eğitim
    26.03.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    Yaşadıkları sorunlara tasarladıkları giysilerle çözümler bulan anaokulu öğrencileri ‘Gelecekteki Giysilerimiz’ adlı etkinlikte tasarladıkları giysileri sergiledi.

    Minik tasarımcılar geleceğin giysilerini tasarladı. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, düşünmeye teşvik etmek, özgüvenlerini arttırmak, sorumluluk bilincini kazandırmak ve tasarladıklarını ürüne dönüştürmek amacıyla AREL Koleji’nde ‘Gelecekteki Giysilerimiz adlı etkinlik yapıldı. Etkinlikte 5 yaş gurubu öğrenciler, gelecekte insanlığa faydalı olacağını düşündükleri giysileri tasarlayıp aileleriyle birlikte sundu. Giysileri tasarlarken atık malzeme kullanan öğrenciler, gece uyandığında önünü aydınlatan ışıklı terlik, kirlendiğinde kendi kendini yıkayan etek, okul saati gelince uyandıran elbise, sevgi dağıtan kalpli elbise, mutlu olunca renk değiştiren elbise, denizde batmayan kıyafet gibi birbirinden ilginç giysileri sahneledi.

    Minikler geleceğin kıyafetlerini tasarladı

    SORUNLARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI
    Minik tasarımcıların birbirinden farklı sorunlara kendi bakış açılarıyla çözüm üreterek tasarladıkları ilginç kıyafetler izleyenler tarafından beğenildi. Uçuran akıllı elbise, mutluluk veren yıldızlı kolye, gücünü bilgiden alan gömlek, söylenenleri yazan mont, hızlandıran hız ayakkabısı, kıyafete yapışan taşınmaz çanta, şemsiyeli elbise, masallar ülkesine götüren pervaneli şapka, elektrik kesildiğinde etrafı aydınlatan ışıklı elbise ve çocukları mutlu etmek için hediye dağıtan elbise de diğer yaratıcı tasarımlar arasında yer aldı.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Tasarım , Anaokulu
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