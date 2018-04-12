Minik öğrenciler ‘Vosvos Kütüphane’ ile kitap yolculuğuna çıkacak
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okudukça Yol Alıyorum’ projesi kapsamında bir anaokulunun bahçesinde ‘Vosvos Kütüphane’ açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Öztürk, "Gayemiz farklı bir tasarımla farklı bir ortamda öğrencilerin okumasını artırmak" dedi.
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okudukça Yol Alıyorum’ projesi kapsamında bir anaokulunun bahçesinde ‘Vosvos Kütüphane’ açıldı.
Ankara'da hurdalıktan satın alınarak Çankırı'ya getirilen vosvos, yaklaşık üç aylık çalışma sonrası kütüphaneye dönüştürülerek Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesine yerleştirildi.
‘Vosvos Kütüphane’ okul bahçesinde düzenlenen törenle çocukların hizmetine sunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğrencilerin kitap okuma şevkini canlandırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Her okulda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak adına farklı etkinlikler yapmaya karar verdiklerini anlatan Öztürk, "Bu projelerden bir tanesi şu an Vosvos Kütüphane olarak karşımıza çıktı. Aslında gayemiz farklı bir tasarımla farklı bir ortamda öğrencilerin okumasını artırmak. Okumak sadece kitap okumak değil; hayatı, yaşamı okumaktır. Bu okunan bilgi birikimlerinin kendi dünyasında yoğrularak geleceğe adım atabilmektir okumak" dedi.
Vosvos Kütüphaneyi çocukların hayatı boyunca unutamayacaklarını belirten Öztürk, ayrıca okulun duvarlarında çocukların okumasını geliştirecek figürler çizildiğini söyleyerek, emek veren meslektaşlarına teşekkür etti.
Vosvos Kütüphaneye öğrenciler ilgi gösterdi.
Açılışa, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Karatatar, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
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