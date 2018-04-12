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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
12.04.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Minik öğrenciler ‘Vosvos Kütüphane’ ile kitap yolculuğuna çıkacak

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Minik öğrenciler ‘Vosvos Kütüphane’ ile kitap yolculuğuna çıkacak

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okudukça Yol Alıyorum’ projesi kapsamında bir anaokulunun bahçesinde ‘Vosvos Kütüphane’ açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Öztürk, "Gayemiz farklı bir tasarımla farklı bir ortamda öğrencilerin okumasını artırmak" dedi.

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okudukça Yol Alıyorum’ projesi kapsamında bir anaokulunun bahçesinde ‘Vosvos Kütüphane’ açıldı.

Ankara'da hurdalıktan satın alınarak Çankırı'ya getirilen vosvos, yaklaşık üç aylık çalışma sonrası kütüphaneye dönüştürülerek Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesine yerleştirildi.

Vosvos Kütüphaneokul bahçesinde düzenlenen törenle çocukların hizmetine sunuldu.

Minik öğrenciler ‘Vosvos Kütüphane’ ile kitap yolculuğuna çıkacak

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğrencilerin kitap okuma şevkini canlandırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Her okulda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak adına farklı etkinlikler yapmaya karar verdiklerini anlatan Öztürk, "Bu projelerden bir tanesi şu an Vosvos Kütüphane olarak karşımıza çıktı. Aslında gayemiz farklı bir tasarımla farklı bir ortamda öğrencilerin okumasını artırmak. Okumak sadece kitap okumak değil; hayatı, yaşamı okumaktır. Bu okunan bilgi birikimlerinin kendi dünyasında yoğrularak geleceğe adım atabilmektir okumak" dedi.

Vosvos Kütüphaneyi çocukların hayatı boyunca unutamayacaklarını belirten Öztürk, ayrıca okulun duvarlarında çocukların okumasını geliştirecek figürler çizildiğini söyleyerek, emek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Minik öğrenciler ‘Vosvos Kütüphane’ ile kitap yolculuğuna çıkacak

Vosvos Kütüphaneye öğrenciler ilgi gösterdi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Karatatar, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Minik öğrenciler ‘Vosvos Kütüphane’ ile kitap yolculuğuna çıkacak

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