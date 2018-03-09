Minik mucitlerin büyük icatları

Minik öğrenciler, icatlarıyla şaşırttı. AREL Koleji Anaokulu’nun her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘İcatlar-Mucitler’ etkinliğinde 6 yaş grubu öğrenciler birbirinden yaratıcı icatlarını kendi yaptıkları bir sunumla tanıtma fırsatı buldu. Çocukları düşünmeye, araştırmaya yönlendirmek, problem çözme yetisini arttırmak ve sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla AREL Koleji’nde gerçekleşen ‘İcatlar-Mucitler’ gününde, 6 yaşındaki minik eller hayatlarında karşılaştıkları zorluklara ve onları rahatsız eden durumlara karşı ürettikleri yaratıcı çözümlerin neler olduğunu icatlarıyla ifade etti. Her yıl farklı sorunlarla karşılaşan öğrenciler, sınırsız bir hayal gücüyle yeni bir çözüm üretiyor. Miniklerin yaşadıkları problemlere ürettikleri çözümler, gelecekte hayata geçerse birçok soruna çözüm olacak.

KUŞLARI DA, EVSİZLERİ DE DÜŞÜNDÜLER

Büyüdüğünde veteriner olacağını söyleyen minik mucit Arya Kılıç, aç kalmasınlar diye ‘Sokak Hayvanlarına Yemek Veren Makine’ icat etti. Güneş enerjisiyle çalışan icadını minik mucit ‘Uzat elini onlar da yaşasın’ sloganıyla anlattı. Diğer bir mucit Rozerin Turhan, yerdeki sakızları ekmek sanıp yemeye çalışırken nefessiz kalan kuşları düşünerek ‘Sakız Toplayan Robot Kuş’ icadı yaptı. Küçük mucitlerden Kayra Doğan, yağmur sularının boşa gitmemesi için ‘Yağmur Suyunu Değerlendirme Mekanizması’ icat etti. Atık malzemeleri kullanarak yaptığı mekanizmadan yağmur suları geçerek bir yerde depolanıyor. Bu su daha sonra bahçedeki çiçekleri sulamak için kullanılıyor. Emre James Güvenir bir ‘Evsizler İçin Yemek Makinesi’ tasarladı. Sokakta kalan evsiz ve yiyecek bulamayan çocukları görünce onlara çok üzüldüğünü söyleyen minik mucitin icadında parmak okuma bölmesi bulunuyor. Evsiz olan insanlar önce polise gidip parmak izini tanıtacaklar ve parmak izini kullanarak buradan yemek alabilecekler. Parkta scooter kullanmayı çok seven ama bu sırada anne-babasından ne kadar uzaklaştığını göremeyen Efe Gürel ise, ‘Arkayı Gören Gözlük’ üretti. Gözlükte kullandığı aynalı bir mekanizmayla arkasını görebiliyor.

Ediz Baran’ın demir tozu ve mıknatıs kullanarak yaptığı ‘Denizleri Temizleme Aracı’ ise fabrika ve gemi atıklarının pislettiği sulardaki bütün sıvı atıkları temizliyor. Çocukların ürettiği diğer projeler şöyle; Kötü Kokuları Yok Eden Makine, Kaybolan Oyuncakları Bulan Robot, Ayakkabı Bağcıklarını Bağlayan Makine, Yaşlılara Yardım Eden Koltuğa Dönüşebilen Baston, Kaybolan Çocukları Eve Götürebilen Makine, Susayan İnsanlara Su Veren Çanta, Görme Engelliler İçin Yol Bulduran Baston, Görme Engelliler İçin Konuşan Gözlük, Eşyaları Küçültebilen Robot.