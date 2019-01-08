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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:/

Minik eller ‘minik patiler’ üşümesin diye ev yaptı

Marmaris’te ilkokul öğrencileri sokak kedileri için su geçirmeyen, içinde battaniyesi de olan evler üretti.

Minik eller ‘minik patiler’ üşümesin diye ev yaptı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, mahallerinde yaşayan sokak kedileri için su geçirmez evler yaptı. Hatipirimi Mahallesi’ndeki Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3-L sınıfı öğrencileri, ‘minik patiler üşümesin’ sloganıyla sokak kedileri için su geçirmeyen ve içinde battaniyesi olan evler üretti. Hazırlanan kedi evleri okulda diğer öğrencilere de sergilendikten sonra sokaklara yerleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin kış gününde sokak hayvanlarını düşünerek projeyi hayata geçirmelerinin anlamlı olduğu söyledi. Sokak hayvanlarının üşüdüklerini anlatamadıklarını belirten Aldoğan, “Yavrularımız sokaktaki hayvanları düşünmüş öğretmenlerinden destek alarak çok güzel bir çalışmayı hayata geçirdi. Bizim amacımız yüreği sevgi dolu, merhametli, doğaya hayvanları canlıyı seven, yaşadığı çevreyi güzelleştiren iyi insanlar yetiştirmek. Minik elleri tebrik ediyorum” dedi.

Şehit Ahmet Benler İlkokulu Müdürü Yardımcısı Selma Sarıkaya da öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi. Projenin merhamet ve vicdan projesi olduğunu anlatan Sarıkaya, “Kış gününde sokak kedileri üşümeden bu barınaklarda vakit geçirebilecekler” diye konuştu.

3-L sınıfı öğretmeni Canan Nalbant, sınıflarının hayvansever bir sınıf olduğunu, kedi evlerini öğrencilerinin iki günde yapıp getirdiğini, dünyayı sevgi, merhamet, iyilik ve dostluğun kurtaracağını söyledi.

Öğrencilerden Gülce Bade Oray da kedileri düşünerek yaptıkları evlerinin dışını poşetle su geçirmez yaptıklarını içine battaniye koyduklarını anlattı.

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