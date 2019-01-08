Minik eller ‘minik patiler’ üşümesin diye ev yaptı
Marmaris’te ilkokul öğrencileri sokak kedileri için su geçirmeyen, içinde battaniyesi de olan evler üretti.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, mahallerinde yaşayan sokak kedileri için su geçirmez evler yaptı. Hatipirimi Mahallesi’ndeki Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3-L sınıfı öğrencileri, ‘minik patiler üşümesin’ sloganıyla sokak kedileri için su geçirmeyen ve içinde battaniyesi olan evler üretti. Hazırlanan kedi evleri okulda diğer öğrencilere de sergilendikten sonra sokaklara yerleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin kış gününde sokak hayvanlarını düşünerek projeyi hayata geçirmelerinin anlamlı olduğu söyledi. Sokak hayvanlarının üşüdüklerini anlatamadıklarını belirten Aldoğan, “Yavrularımız sokaktaki hayvanları düşünmüş öğretmenlerinden destek alarak çok güzel bir çalışmayı hayata geçirdi. Bizim amacımız yüreği sevgi dolu, merhametli, doğaya hayvanları canlıyı seven, yaşadığı çevreyi güzelleştiren iyi insanlar yetiştirmek. Minik elleri tebrik ediyorum” dedi.
Şehit Ahmet Benler İlkokulu Müdürü Yardımcısı Selma Sarıkaya da öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi. Projenin merhamet ve vicdan projesi olduğunu anlatan Sarıkaya, “Kış gününde sokak kedileri üşümeden bu barınaklarda vakit geçirebilecekler” diye konuştu.
3-L sınıfı öğretmeni Canan Nalbant, sınıflarının hayvansever bir sınıf olduğunu, kedi evlerini öğrencilerinin iki günde yapıp getirdiğini, dünyayı sevgi, merhamet, iyilik ve dostluğun kurtaracağını söyledi.
Öğrencilerden Gülce Bade Oray da kedileri düşünerek yaptıkları evlerinin dışını poşetle su geçirmez yaptıklarını içine battaniye koyduklarını anlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle